Reclaman al Consell que aclare las previsiones de inversión sanitaria en Faura

El grupo municipal Junts per Faura ha registrado iniciativas en las Corts para conocer la futura previsión actual de la construcción de un nuevo centro de salud y qué actuaciones se han previsto en el municipio. El grupo de izquierdas del Ayuntamiento de Faura, a través del Grupo Parlamentario de Compromís en las Corts Valencianes, ha registrado una gran cantidad de preguntas dirigidas al Consell para conocer cuáles son las futuras ideas de la Generalitat en materia de infraestructuras sanitarias en el municipio.

Promesa lanzada antes de las elecciones

Esta iniciativa del grupo Junts per Faura viene precedida,, según explican, «por la promesa que hizo el equipo de gobierno del PSOE local a las puertas de la campaña electoral de las elecciones municipales de 2023, donde desde el gobierno del Ayuntamiento confirmaron la construcción de un nuevo centro de salud en el pueblo tras haber generado una parcela que costó 54.000 euros de los fondos municipales".

Así, las preguntas presentadas por los diputados Maria Josep Amigó y Carles Esteve, junto a los concejales de Junts per Faura, tiene como objetivo obtener información detallada sobre las actuaciones previstas por la administración autonómica para mejorar la atención sanitaria y las instalaciones existentes en el municipio.

Uso de la sanidad pública como propaganda electoral

Desde Junts per Faura han afirmado, en palabras del portavoz en el Ayuntamiento, Domènec Garcia, que "tiene toda la pinta de que estamos ante otro anuncio altisonante del gobierno local, que después se queda en nada. Es un procedimiento al que ya nos tiene acostumbrados el PSOE de Faura: hacer grandes anuncios que no dejan de ser propaganda electoral, vacíos de contenido real. De hecho, el anuncio fue lanzado pocos días antes del inicio de la campaña, con una clara voluntad electoralista, y han pasado más de tres años sin que el gobierno haya vuelto a decir ni una palabra".

Importancia a la infraestructuras

Desde Junts per Faura señalan la importancia de garantizar unas infraestructuras sanitarias adecuadas y adaptadas a las necesidades de la ciudadanía, especialmente en aquellos municipios que requieren una planificación clara para asegurar una asistencia sanitaria pública de calidad. Por eso insisten en "la gravedad de anuncios como este, que generan una expectativa falsa en el vecindario y acaban generando descrédito a la institución".