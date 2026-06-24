Noche de San Juan en Sagunt: Desde el respeto a la "no" de las hogueras al auge de los farolillos

La afluencia masiva a la playa del Port y la práctica ausencia de incidentes marcó la primera Noche de San Juan en Sagunt en la que estaban prohibidas las hogueras en toda su costa, desde les Cases de Queralt al Grau Vell.

Después de un largo día con continuos mensajes desde la megafonía de la playa y del dron, los agentes de la Policía Local apenas detectaron en el Port de Sagunt a dos o tres personas que acudieron con leña pero que, tras ser advertidas, no llegaron a encender ningún fuego. Esa labor informativa también fue telefónica pues, según ha podido saber Levante-EMV, también hubo muchos ciudadanos que llamaron ese día a preguntar al consistorio, especialmente, dado el anuncio de que se iban a prohibir en la costa norte recién regenerada tras la demanda de la asociación Almardà Viva.

Esa prohibición aplicada también al resto del litoral respondía al intento municipal de evitar problemas en una jornada marcada por la preemergencia por riesgo de incendios, en especial, para preservar espacios como los marjales y el delta del río Palància. Así lo explicaron desde el ayuntamiento, en una medida que en realidad suponía aplicar de manera estricta la ordenanza municipal de Playas que prohíbe este tipo de prácticas, por más que hasta ahora se consintiese en la Noche de San Juan en aras a la tradición.

Prohibición muy bien valorada

Sin embargo, ese "no" a las hogueras fue muy bien valorado por muchos asistentes por varias razones: Desde la desaparición del denso y molesto humo que tradicionalmente acompañaba esta celebración en el Port de Sagunt hasta los concienciados en preservar el ecosistema, en la línea de lo defendido por Acció Ecologista Agró, y quienes insisten en las heridas posteriores que, por desgracia, ya han sufrido desde bañistas a socorristas a raíz de estacas o clavos que acaban dispersos por la arena.

Daniel Tortajada

Más farolillos encendidos

Aún así, uno de los aspectos que sí generó preocupación fue el lanzamiento de farolillos encendidos sobre el mar poco antes de la medianoche, una práctica inspirada en celebraciones asiáticas que ha ido creciendo en los últimos años en el Port de Sagunt. "Hace unos 10 años empezaron a verse uno o dos, sobre todo, a raíz de una película. Luego han ido en aumento y anoche se verían unos 20 o más", explicaba un vecino a este rotativo.

Esto chocaba con la alerta del riesgo de incendios y con los reiterados avisos que la Policía Local lanzaba incluso a través de los drones, haciendo mención expresa a la necesidad de no lanzar esos farolillos.

Por lo demás, la fiesta transcurrió con buen ambiente, además del espectáculo itinerante de fuego, percusión y música a cargo de La Diabòlica de Morvedre y la batucada Green Gos, el color lo puso el castillo de fuegos artificiales lanzado desde el puerto marítimo.

En la costa norte, todo fue más tranquilo pero también sin incidentes.

Embriaguez

Con todo, el consumo excesivo de alcohol provocó varios avisos a las fuerzas de seguirdad en el Port de Sagunt, dos de ellos con menores implicados y otros dos que acabaron en traslados en ambulancia al hospital.

Incivismo

Ya esta mañana, el dispositivo especial de limpieza se ha tenido que emplear a fondo en el paseo marítimo del Port de Sagunt, dada la gran cantidad de restos de 'botellón' dispersos por jardineras y otros puntos: Desde botellas de vidrio a otras de plástico, vasos, papeles... A esto se añadían bolsas de basura acumuladas junto a las papeleras, pese a la cercanía de contenedores, así como diversas sillas de playa y sombrillas.

Así ha amanecido el paseo marítimo del Port de Sagunt tras San Juan / Levante-EMV

Valoración positiva

Al margen de esto último, desde el ayuntamiento se ha valorado muy positivamente el resultado del operativo que incluía el despliegue de 56 agentes en las playas, socorristas y refuerzos en limpieza. La concejala de Policía, María José Carrera, ha destacado el esfuerzo realizado por todos los servicios implicados. "Ha ido todo fenomenal", resumía la edil, además de agradecer "el gran trabajo que hizo ayer la Policía Local, que fue mucho y muy bueno, así como el de los profesionales de salvamento y de la empresa municipal SAG".