Nueva demanda en les Corts por más inversiones para Sagunt

Compromís luchará en Les Corts por más inversiones de la Generalitat en servicios públicos para Sagunt. El grupo valencianista en el parlamento autonómico registra 49 enmiendas a los presupuestos de PP y Vox con el objetivo de compensar el crecimiento demográfico e industrial que está viviendo la ciudad. Según explica Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento: "El desarrollo en el ámbito industrial del municipio se está produciendo a un ritmo vertiginoso que requiere de inversiones urgentes en servicios públicos que puedan asimilar la presión demográfica que este crecimiento económico comporta".

Presupuesto Saguntino

"Continuamos con un desarrollo de la ciudad a dos velocidades: facilidades para la ocupación de Parc Sagunt, pero sin contrapartida para la ciudadanía. En definitiva, Sagunt se ha convertido en una ciudad para invertir, pero no para vivir", continúa Picó.

Respecto al presupuesto, la portavoz valencianista destaca que "una ciudad de la relevancia de Sagunt no puede recibir, en un contexto como el actual, solo 7 millones de euros de un presupuesto total de 33 mil millones. Es por este motivo que vamos a defender en Les Corts una serie de enmiendas a los presupuestos que contrarresten este desprecio a nuestra ciudad y su ciudadanía".

Mejoras de infrestructuras

Maria Josep Picó explica del documento registrado en Les Corts Valencianes que "son una serie de reivindicaciones que cuentan con el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas de Sagunt". Entre las peticiones destaca inversiones en infraestructuras educativas, como la construcción del nuevo Centro Integrado Público de Formación Profesional en el Eduardo Merello, un proyecto contemplado en el Plan Edificante que continúa paralizado por el gobierno del PP, mientras el Campus Battery avanza a buen ritmo. También la construcción de dos centros educativos de primaria y uno de secundaria.

"También la sanidad pública ocupa un espacio importante en nuestras peticiones. Entre ellas, destacar la construcción de un centro de especialidades en el núcleo de Sagunt, un centro de salud pública que además pueda acoger el consultorio del Raval, y un consultorio auxiliar para Almardà", señala Picó.

"El patrimonio histórico e industrial es otro de los temas que reivindicamos en nuestras enmiendas. Entre las distintas inversiones encontramos la finalización y puesta en marcha de la Nau de Tallers, que continúa paralizada, la mejora del museo arqueológico de Sagunt y del epigráfico del Castell, y la consecución de la segunda fase del conjunto de la Gerencia", explica la portavoz valencianista.

Mejoras de movilidad e importacia al cambio climático

En cuanto a la movilidad, los valencianistas recogen en su documento una serie de inversiones para mejorar la conectividad entre los distintos núcleos de la ciudad y con Valencia y los campus universitarios de la Universitat Jaume I y Burjassot. Entre ellas, la ampliación de la línea 3 de metro hasta Sagunt y Port de Sagunt, la creación de la infraestructura para el sistema de Autobús de Tráfico Rápido (BRT) y el desdoblamiento de la CV-309.

"Las consecuencias del cambio climático que sufrimos en periodos intensos de lluvias es otro de los temas que contemplamos en nuestro documento. En concreto, solicitamos la construcción de un tanque de tormentas en la avenida Mediterráneo y de las infraestructuras necesarias que ayuden a dar solución a los problemas de inundaciones en la franja marítima de la ciudad", añade Picó.

"En definitiva, el conjunto de enmiendas presentadas son unas reivindicaciones que consideramos justas y necesarias para nuestra ciudad, que cuentan con el consenso mayoritario de las fuerzas políticas. Desde Compromís, estamos comprometidos con continuar exigiéndolas siempre que haga falta, por el bienestar de nuestros vecinos y vecinas", concluye la portavoz.