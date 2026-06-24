El PP se suma al apoyo a la huelga indefinida de la empresa que recoge la basura en Sagunt

La plantilla de la empresa municipal que presta el servicio de recogida de basura y aseo urbano en Sagunt, la SAG, sigue recabando apoyos de grupos municipales tras acordar iniciar una huelga indefinida por la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo, como adelantó Levante-EMV.

Si Esquerra Unida-Unides Podem le dio soporte, pese a formar parte del gobierno municipal con el PSPV-PSOE, ahora es el principal partido de la oposición el que ha dado ese paso.

Pese a estar en las antípodas de este último partido en muchas otras cuestiones, el PP también se ha pronunciado a favor de las movilizaciones acordadas en dos asambleas y ha denunciado que "la incapacidad de gestión del Gobierno socialista ya tiene un reflejo evidente en las calles: una tasa más alta, la ciudad más sucia y los vecinos cada vez más descontentos".

Lo ha hecho tras reunirse con representantes de los trabajadores de la SAG donde estos, según explican los populares, trasladaron su preocupación y el creciente malestar dentro de la empresa debido a problemas relacionados con la organización, la planificación del servicio y la gestión de los recursos.

Desde el Partido Popular han querido expresar su apoyo a los trabajadores, "que son quienes cada día garantizan servicios esenciales para la ciudad y quienes, además, están soportando en primera línea las quejas vecinales derivadas del deterioro que viene sufriendo la limpieza urbana en el municipio".

"Los trabajadores no pueden convertirse en el escudo de una mala gestión. Son ellos quienes salen cada día a la calle para prestar el servicio mientras soportan las críticas de los vecinos y vecinas por una situación que, según nos han trasladado, tiene mucho más que ver con la falta de planificación y de medios que con el trabajo que realizan los operarios", ha señalado el concejal del Partido Popular, Antonino Muñoz.

Empleados de la sección de aseo urbano de la SAG. / Tortajada

"Numerosas quejas"

Los populares recuerdan que, como ya denunciaron, en las últimas semanas "se han multiplicado las imágenes de contenedores desbordados y residuos acumulados en distintos puntos del municipio, una situación que ha generado numerosas quejas vecinales y que refleja un problema que va mucho más allá de incidencias puntuales".

"La limpieza de nuestra ciudad se ha convertido en uno de los principales motivos de preocupación para muchos vecinos. Lo que estamos viendo es el resultado de años de falta de previsión, de decisiones cuestionables y de una gestión que no está siendo capaz de dar respuesta a las necesidades reales del servicio", ha afirmado Muñoz.

Desde el Partido Popular consideran "especialmente grave que esta situación se produzca precisamente cuando los vecinos están realizando un mayor esfuerzo económico para sufragar el servicio".

"Darío Moreno ha duplicado la tasa de basura y, pese a ello, Sagunt está hoy más sucio que hace unos años. Si a eso le sumamos el profundo malestar de la plantilla y una huelga indefinida respaldada de forma masiva, el resultado es el reflejo de un fracaso evidente en la gestión de un servicio esencial para la ciudad", ha manifestado el concejal popular.

Hacer reflexionar

Para el Grupo Municipal Popular, el hecho de que una empresa pública municipal llegue a una convocatoria de huelga indefinida respaldada de forma masiva por su plantilla debería hacer reflexionar al Gobierno socialista: "Cuando prácticamente la totalidad de los trabajadores decide apoyar una huelga indefinida, estamos ante una señal de alarma que ningún responsable público debería ignorar. El Gobierno de Darío Moreno no puede limitarse a observar desde la barrera. La SAG es una empresa pública y, por tanto, es su responsabilidad", ha añadido.

Los populares consideran que el alcalde, Darío Moreno, y el concejal responsable del área "no pueden permanecer al margen de un conflicto que afecta a una empresa pública y a uno de los servicios más importantes que recibe la ciudadanía": "La SAG es una empresa pública y, por tanto, la responsabilidad última de lo que está ocurriendo recae sobre quienes gobiernan. No pueden seguir instalados en la autocomplacencia mientras la ciudad está más sucia, los vecinos pagan más y los trabajadores denuncian una situación insostenible", ha señalado Muñoz.

Desde el Partido Popular reclaman al Gobierno socialista que "abandone la propaganda, asuma responsabilidades y trabaje de forma inmediata para alcanzar una solución que permita recuperar la normalidad, mejorar la gestión de la empresa y garantizar el servicio que merecen los vecinos y vecinas".

"Sagunto merece una ciudad limpia, unos trabajadores escuchados y unos responsables públicos capaces de gestionar los problemas antes de que estallen. Hoy, lamentablemente, estamos viendo las consecuencias de no haberlo hecho", ha concluido Antonino Muñoz.