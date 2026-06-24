Estos son los ganadores del premio 'Ponemos la primera piedra' de Holcim 2026

Dos proyectos de tecnología de la salud se han impuesto en la decimotercera edición de los 'Premios Ponemos la Primera Piedra' que otorga Holcim desde su fábrica en Sagunt.

PrevenSys ha sido galardonada por su idea de negocio enfocada en una solución innovadora basada en inteligencia artificial para asistir al especialista en la interpretación de imágenes médicas ginecológicas.

Esta plataforma aborda una necesidad del sector de la salud femenina, la endometriosis, una enfermedad crónica que afecta a 1 de cada 10 mujeres y cuyo diagnóstico supone un retraso medio de aproximadamente 9 años.

Mediante un algoritmo propio de Deep Learning y una interfaz de uso intuitivo, PrevenSys procesa ecografías para realizar una segmentación avanzada del área pélvica en tiempo real, facilitando la detección de hallazgos compatibles con endometriomas y otras alteraciones relevantes.

Un responsable de PrevenSys, la empresa galardonada con el Primer Premio. / Levante-EMV

El segundo premio ha recaído en la startup valenciana Celentis, una spin-off interuniversitaria de la Universitat Politécnica de Valencia y la Universitat de Valencia, por sus herramientas de detección inmediata de drogas de sumisión en bebidas.

Se tratan de productos con sensores colorimétricos altamente específicos que se presentan en dos formatos principales para adaptarse a distintas necesidades. Por un lado, cuentan con un sensor en formato líquido que resulta fácilmente adaptable e integrable de manera directa en envases desechables. Por otro lado, han desarrollado un sensor sólido patentado consistente en una tinta funcional que puede ser serigrafiada en soportes físicos, siendo su producto estrella las pulseras preventivas Celentis. Su uso es muy sencillo, ya que los usuarios solo tienen que depositar una gota de su bebida sobre las áreas específicas del sensor, las cuales, en cuestión de segundos, reaccionarían ante la presencia de GHB o aminas.

Entrega de premios

La presentación de los cuatro proyectos finalistas ha tenido lugar en Sagunt. Tras el dictamen del jurado, Toni Iborra, concejal del Ayuntamiento de Sagunt, junto a Jose María Gómez, director de fábrica, y Carina Stefan, HR Business Partner, de la fábrica de Holcim en Sagunt; han sido los encargados de entregar los premios a Carlos Baviera, Founder y Head of Engineering de PrevenSys, y a Isabel Caballos, Scientific Project Manager de Celentis.

En palabras de Carlos Baviera, “recibir el Premio Ponemos la Primera Piedra de Holcim es un enorme reconocimiento e impulso para PrevenSys en esta etapa clave. Este apoyo validado por un jurado experto nos permitirá acelerar el desarrollo tecnológico de nuestra solución de salud e impacto real. Iniciativas así son cruciales porque aportan la visibilidad, credibilidad y el respaldo necesarios para construir el futuro de proyectos que estamos empezando”.

Por su parte, Isabel Caballos ha asegurado que obtener el segundo premio “es un respaldo fundamental que valida cómo la investigación científica puede tener un impacto social directo y necesario. Este reconocimiento a Celentis nos da un impulso vital en visibilidad y recursos para seguir acercando nuestra tecnología preventiva a la sociedad y crear entornos más seguros. Iniciativas como Ponemos la Primera Piedra son un ejemplo brillante de apoyo efectivo al talento, la innovación y el futuro de nuestra región”.

Una responsable de Celentis, al recoger el cheque del segundo premio. / Levante-EMV

Reconocimiento

De este modo se reconoce la capacidad emprendedora y creatividad empresarial de la Comunitat Valenciana, ayudando a la puesta en marcha de proyectos novedosos enfocados a la sostenibilidad, la innovación, la tecnología, el medio ambiente o el impacto social, y alineados con, al menos, uno o varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Está dotado de 15.000 euros, repartidos en dos premios, el primero de 9.000 y el segundo de 6.000 euros, que deberán invertirse en la ejecución de los proyectos.

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El jurado de la XIII edición de los Premios Ponemos la Primera Piedra ha estado formado por la Universitat de València, el Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Valencia (CEEI), Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV), el Ayuntamiento de Sagunt, la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM), Asociación de Emprendedoras de la Comunidad Valenciana (AME), Asociación de Empresarias y Profesionales (EVAP) y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Valencia y Castellón (CITOP-CV).