La amenaza de huelga en la recogida de basura planea en Sagunt sobre el inicio de las fiestas patronales

El conflicto laboral en la empresa municipal que recoge la basura y presta el servicio de aseo urbano en Sagunt, la SAG, sigue lejos de solucionarse. Tras convocar una huelga indefinida, la representación de la plantilla y la dirección intentaron llegar a un consenso en el Tribunal de Arbitraje. Lo hicieron en una reunión telemática que se prolongó durante casi cinco horas, pero finalmente fue imposible.

El principal punto de desacuerdo está en el pago de los domingos y festivos, así como en la temporalidad del acuerdo pues desde la representación sindical se insiste en que sea más amplio y no solo anual.

Operarios de la SAG, ayer, en el paseo marítimo. / Levante-EMV

Así lo explica el presidente del comité de empresa, Pedro Jesús Martínez, a Levante-EMV. "Vamos a intentar seguir negociando porque vemos que ya no estamos tan lejos de un acuerdo como al principio", decía. En ese sentido, agradecía que la dirección de la empresa "ya no esté tan cerrada y muestre una intención de negociar".

Ahora, remarcaba la importancia de llegar a un acuerdo "a más largo plazo" y no solo a anual. "Queremos que sea válido para 4 ó 5 años para así garantizar la estabilidad laboral", indica defendiendo también la necesidad de reforzar el carácter público de la empresa.

Otra demanda del comité es que se reduzcan de manera progresiva esos 18 domingos y 8 festivos que ahora mismo están incluidos dentro su jornada "y que se aumente la retribución por ellos de manera progresiva en estos próximos cuatro años; pero ellos insisten en llegar un acuerdo a un año y luego ya seguir negociando", añade desde la Federación Hábitat de CC OO Carles Berti.

Tareas de limpieza, ayer, tras el mercado extraordinario en Sagunt. / Levante-EMV

A eso se le añaden las peticiones de una mayor contratación de plantilla y una mejor gestión que impida imágenes como las de hace varios fines de semana cuando se acumuló la basura junto a numerosos contenedores y esto generó numerosas críticas vecinales, así como del PP y Compromís mientras el gobierno local lo achacó a una avería de varios vehículos.

Hoja de ruta

En caso de no lograr un acuerdo que permita desconvocar la huelga, el presidente del comité de empresa admite que ya tienen clara una hoja de ruta. "Empezaremos a hacer visible en la calle el malestar e iniciaremos la huelga el día anterior al 'Xupinazo' que marca el inicio de las fiestas patronales de Sagunt a mediados del mes de julio", afirma.

Esto último pondría en aprietos en pleno verano a los vecinos del núcleo antiguo de la ciudad, especialmente, a quienes viven por las calles por donde desfilan las peñas hasta llegar al ayuntamiento, donde se lanza el Tró d'avís y se produce la tradicional 'Xopà' para combatir las altas temperaturas.