Benavites se vuelca con sus fiestas entre tradición, música y bous al carrer

Del 25 de junio al 5 de julio, Benavites volverá a convertirse en epicentro de convivencia, tradición y diversión con un programa festivo que combina actos religiosos, música en directo, gastronomía popular y, de forma muy destacada, una intensa agenda taurina que volverá a reunir a cientos de aficionados en torno a una de las grandes señas de identidad festiva de la comarca.

Las celebraciones arrancarán el jueves 25 de junio con el tradicional reparto del llibret y las banderas, acompañado de tabal y dolçaina, un momento simbólico que marca el inicio de unos días muy esperados por vecinos y visitantes. La noche dará paso al primero de los grandes eventos gastronómicos con el popular concurso de tortilla de patata y allioli, una cita que, año tras año, llena de ambiente la Plaza dels Horts y sirve para reforzar el carácter participativo de unas fiestas donde el encuentro vecinal es protagonista.

El viernes 26 llegará uno de los momentos más esperados: el tradicional xupinàs, que abrirá oficialmente las fiestas tras un recorrido festivo por las calles del pueblo al ritmo de la xaranga. La música tendrá un papel fundamental desde el primer minuto, con la actuación de la Orquesta Montesol, encargada de inaugurar las noches de baile en una programación musical que destaca por su variedad y ambición.

Sin embargo, si hay un apartado que volverá a tener un protagonismo especial será el taurino. El sábado 27 de junio, Benavites vivirá el esperado Día del Bou del Poble, una jornada diseñada para los aficionados al bou al carrer.

La tarde comenzará con el cierre de barreras y continuará con la exhibición del toro de la Penya Carrer Nou y de «Tambor», un ejemplar de la ganadería de Fernando Machancoses Tarín, acompañado posteriormente por vacas por la vila, en una combinación que promete emoción y espectáculo. La jornada taurina culminará pasada la medianoche con la embolada, uno de los actos de mayor expectación dentro del calendario festivo. Además, este año se incorpora como novedad una actividad infantil sobre trashumancia organizada por la propia ganadería, acercando la cultura taurina a los más pequeños.

Música y gastronomía

La música volverá a ser protagonista esa misma noche con un tributo a Héroes del Silencio y, ya entrada la madrugada, con la Orquesta Wizard, encargada de prolongar la fiesta hasta altas horas. El domingo, por su parte, es el dia dedicado a Sant Pau, patrón del municipio, al que se homenajeará con una misa mayor y la tradicional procesión por las calles de Benavites.

Procesión de Sant Pau por las calles de Benavites en una imagen de archivo. / A.B.

La programación gastronómica continuará teniendo peso específico durante toda la semana. El lunes 29 de junio se celebrará uno de los actos más tradicionales y queridos: el reparto de las históricas calderas, auténtico símbolo gastronómico de las fiestas de Benavites, que volverán a reunir a vecinos y familias alrededor de la cocina popular. Ese mismo día tendrá lugar la popular «Xopà» y la procesión del barril, dos propuestas refrescantes y festivas que forman parte de la identidad local.

La gastronomía volverá a ocupar un lugar central el martes 30 de junio con el popular tombet de bou, una cena multitudinaria patrocinada por instituciones públicas que combina tradición culinaria y convivencia vecinal. A ello se sumará el jueves 2 de julio el ya clásico concurso de paellas y repostería, una de las citas de mayor participación popular, donde el aroma de las cocinas improvisadas volverá a invadir las calles de Benavites.

Los festejos taurinos retomarán fuerza durante la recta final de las fiestas. El miércoles 1 de julio, coincidiendo con el Día de los Quintos, el programa incluye prueba de vacas y exhibiciones taurinas de la ganadería La Morada, reforzando el peso de la tradición taurina en unas fiestas donde los actos con reses son un elemento vertebrador del programa.

Once días de actividades

Pero el gran fin de semana taurino llegará el viernes 3 y sábado 4 de julio. La Peña Frente Boquerón organizará un espectacular bou cerril de la prestigiosa ganadería Parladé, seguido de vacas y embolada nocturna, mientras que el sábado la Peña Bou de Juliol tomará el relevo con un doble plato fuerte: los ejemplares de las ganaderías Los Chospes y Buenaventura, además del tradicional bou embolat. Dos jornadas que volverán a consolidar a Benavites como uno de los referentes taurinos festivos de Les Valls, atrayendo a numerosos aficionados de toda la comarca.

Actos taurinos en Benavites en una imagen de archivo. / A.B.

En paralelo, las noches musicales prometen convertirse en otro de los grandes atractivos del programa. Junto a las orquestas Montesol, Wizard y Centauro «La Grupestra», el cartel incorpora actuaciones tan singulares como el tributo a Isabel Pantoja, el humor de Óscar Tramoyeres, la presencia mediática de Leticia Sabater o sesiones de DJs que garantizan fiesta para todos los públicos y edades.

Las fiestas concluirán el 5 de julio con los actos religiosos en honor a la Mare de Déu dels Àngels y una mascletà de colores como colofón final a once días de intensa actividad. Benavites volverá así a reivindicar el valor de unas fiestas donde tradición, cultura popular, música, gastronomía y pasión taurina se entrelazan para fortalecer el sentimiento de pueblo y convertir el inicio del verano en una cita imprescindible en Les Valls.