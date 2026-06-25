Destrozan de madrugada el cajero de un banco en Benifairó de les Valls y dejan un reguero de daños
Cuatro encapuchados han atacado una sucursal de madrugada, provocando daños en la calle y en inmuebles cercanos
Varios encapuchados han destrozado hoy de madrugada el cajero de la sucursal del BBVA en Benifairó de les Valls y han dejado un reguero de daños tanto en la calle como en otros inmuebles de las inmediaciones.
Todo ha ocurrido sobre las 3,30 horas. De repente, se ha oído una fuerte explosión que ha originado un gran estruendo y ha reventado todo el cajero. Según algunos testigos, todo ha sido obra de cuatro personas encapuchadas que han huido en un coche negro.
Al menos, una de ellas ha llegado acceder al interior del local y ha salido de allí con una caja en la mano de la que se desconoce el contenido.
Según ha podido saber este diario, la caja fuerte del interior de la sucursal no ha llegado a sufrir daños, pero los ladrones sí han podido llevarse parte del efectivo que había en el cajero.
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