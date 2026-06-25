Faura abre su verano con dos de sus músicos más talentosos

Faura dará el pistoletazo de salida a su programación musical de verano con el concierto preludio del Ciclo de Música Valenciana y de Cámara “Vicent Garcés”, una actuación que tendrá lugar el próximo domingo, 28 de junio.

La actuación estará protagonizada por el dúo “Manel & Jaume”, formado por los hermanos faureros Manel Pérez Ripoll (trompeta) y Jaume Pérez Ripoll (trombón), junto al pianista Juan Songel Sanchis, quienes presentarán el espectáculo “Haciendo ópera”, una propuesta que pone en valor la versatilidad de los instrumentos de metal y su diálogo con el piano a través de un repertorio inspirado en grandes obras del género operístico.

La alcaldesa de Faura, Consol Duran, ha remarcado que “este concierto preludio es una apuesta por el talento de nuestros músicos y, en este caso, por Jaume y Manel, que han crecido musicalmente en Faura y que, después de muchos años de estudio, esfuerzo y dedicación, están desarrollando trayectorias profesionales de gran nivel”.

Jaume Pérez Ripoll. / Levante-EMV

La iniciativa de ofrecer un concierto como antesala al Ciclo de Música se puso en marcha hace dos años con el objetivo de dar protagonismo a los jóvenes músicos de Faura y de Les Valls. En la actualidad, continua consolidándose como un espacio para reconocer el talento local y ofrecer una plataforma a los intérpretes formados en el municipio para que puedan compartir su trayectoria artística con el público. En este sentido, Duran ha señalado que “queremos que nuestro pueblo sea también un espacio donde nuestros músicos puedan darse a conocer y encontrar una ventana para mostrar su calidad artística”.

Trayectorias de proyección internacional

Manel Pérez Ripoll inició su formación musical en la Escuela de Música de Faura antes de continuar sus estudios en el Conservatorio de la Vall d’Uixó y en el Conservatorio Superior de Música de Castellón, donde obtuvo el Título Superior de Música en 2023 y el Máster de Investigación e Interpretación Musical en 2025. Actualmente continúa su formación en la Brass Academy de Alicante bajo la tutela del profesor Rudi Korp.

A lo largo de su trayectoria ha formado parte de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, la Orquesta de la Universitat de València y la Joven Orquesta de Castellón, y ha sido seleccionado para participar en la academia de orquesta europea del Schleswig-Holstein Musik Festival. También ha colaborado con formaciones como la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la Fundación Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares y la Orquesta de Extremadura, entre otras.

Manel Pérez Ripoll. / Levante-EMV

Por su parte, su hermano Jaume Pérez Ripoll también comenzó su formación en la Escuela de Música del municipio en 2009. Posteriormente continuó sus estudios en el Conservatorio de la Vall d’Uixó y en el Conservatorio Superior de Música de Castellón, donde completó el Grado Superior y el Máster en Interpretación e Investigación Musical.

Ha sido parte de la Joven Orquesta de Castellón, la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana y la Orquesta Filarmónica de la Universitat de València. Desde 2021 es miembro de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) y ha colaborado con numerosas orquestas nacionales, entre ellas la Orquesta de la Comunitat Valenciana (Les Arts), la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la ADDA Sinfónica de Alicante, la Orquesta Nacional de España o la Orquesta de València.

Juan Songel. / Levante-EMV

Un julio lleno de música

El concierto preludio tendrá lugar este domingo , a las 20 horas, en la plaza de l’Hostal y dará paso a una nueva edición del Ciclo de Música Valenciana y de Cámara “Vicent Garcés”, que se celebrará durante todos los sábados del mes de julio, a las 23 horas, en este mismo lugar.

La programación de este año contará con la participación de destacadas figuras de la música nacidas o vinculadas a Faura, como Èlia Casanova y Carmen Bosó, esta última recientemente reconocida por el gran público tras su destacada participación en el programa de televisión de TVE “Aria, locos por la música”.

“Para nosotros es un orgullo ver cómo jóvenes que comenzaron a formarse en la Escuela de Música de Faura y en la Sociedad Juventud Musical de Faura actúan hoy en algunas de las principales orquestas del país y regresan a su pueblo para compartir su talento con sus vecinos y vecinas”, concluye la alcaldesa.