Gana dinero al hacerte abonado del Atlético Saguntino
La campaña "Ganamos Todos" convierte a los aficionados en protagonistas directos de los éxitos deportivos del equipo por primera vez en la historia del fútbol español
"El Atlético Saguntino entra en la historia dando un paso que ningún club de fútbol español había dado antes". Así lo aseguran desde el club al presentar su campaña de abonos para la temporada 2026/2027 bajo el lema "Ganamos Todos", una iniciativa pionera que premia económicamente a sus aficionados por cada gol marcado y cada victoria conseguida durante la temporada. "Un euro por gol, un euro por victoria", afirman.
Cada aficionado que adquiera su carné para la próxima temporada recibirá un euro por cada gol anotado por el Atlético Saguntino y un euro adicional por cada triunfo logrado durante la competición. Cuantos más goles y victorias, más dinero para los abonados.
Objetivo de la campaña
La campaña nace de un objetivo claro: reforzar el vínculo entre el club y su afición, haciendo que cada celebración en el campo tenga una recompensa tangible para quienes apoyan al equipo jornada tras jornada. Desde el Atlético Saguntino lo explicaron con claridad: "Queremos que nuestros aficionados sientan que forman parte de cada logro. Cuando el equipo gana, gana el club, gana la ciudad y ahora también ganan nuestros abonados".
El club subraya que esta iniciativa refleja la importancia que tiene la afición dentro del proyecto deportivo. Con "Ganamos Todos", la entidad rompe con los modelos tradicionales de fidelización y convierte el abono "en una experiencia única donde los éxitos deportivos generan beneficios directos para los seguidores", aseguran en el club.
Con esta iniciativa, el Saguntino "vuelve a demostrar su capacidad para innovar dentro del fútbol español y situar al aficionado en el centro de su estrategia. Cada partido se convierte así en una oportunidad para celebrar y ganar juntos, dentro y fuera del campo", afirman.
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