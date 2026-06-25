Nueva polémica con el futuro espacio cultural en Algímia d'Alfara

La construcción de un nuevo espacio cultural en Algímia d'Alfara ha levantado la crítica entre la oposición. Los socialistas han lamentado la falta de información de este proyecto a la corporación municipal, asegurando que la han conocido a través de Levante-EMV, después de su publicación el pasado 19 de junio. Sin embargo, la intención de hacer este nuevo multiusos sí que era conocida por los socialistas pues fueron ellos los que exigieron al alcalde que cumpliera con la legalidad al respecto de las primeras ubicaciones que se contemplaban para tal fin ya que, según el grupo municipal del PSPV PSOE, la parcela elegida al lado de las escuelas está calificada el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de dotacional escolar, por lo que "si quiere construir este nuevo edificio, deberá cambiar la calificación del suelo", ponía sobre aviso el edil Mario Montal en este diario.

La ubicación ha cambiado, "no como dice el alcalde porque no gustaba a la corporación; no es una cuestión de gustos, sino de cumplir con las normas urbanísticas", insistían los socialistas.

Ubicación anterior para la construcción del nuevo multiusos. / Daniel Tortajada

Sin necesidad

Sin embargo, más allá de su localización que ya ha modificado, ahora en una parcela municipal, parte calificada de zona verde y la otra de dotacional cultural, en la plaza Lluís Vives, al final de la calle Torres Torres, los socialistas ponen en duda la conveniencia del proyecto, con un presupuesto que roza los 750.000 euros y que será financiado por los planes de la Diputación 24-27, ante la posibilidad de ampliar la actual sala polivalente, al lado del auditorio, de 250 metros cuadrados.

"La parcela donde se anuncia la construcción del nuevo edificio tiene 363 m², frente a los 250 del actual (sala polivalente -multiusos), por lo que no hay un salto tan grande en cuanto a aforo, teniendo en cuenta que en el nuevo edificio se debería descontar la superficie de los aseos, no así en el actual, en el que se comparten con el auditorio", recriminaban. Esta respuesta se produce después de que el alcalde, Ernest Buralla, justificara la construcción de este centro polivalente en la falta de espacio para eventos que requieren de amplios aforos.

También discrepan de la necesidad de proyectar un área recreativa con juegos infantiles de madera, mobiliario urbano como sillas y mesas, una pérgola para obtener zonas de sombra, una fuente y distintas zonas de jardín, al lado en una zona de esparcimiento, como contempla la actuación, "cuando en el exterior del multiusos actual también existen más de 6.000 metros de zona verde en el paseo de la Glorieta y el Parc Botànic Cabanilles", alegan los socialistas. "Cabe añadir que la ubicación actual es más céntrica y está junto al Auditorio Municipal, lo que posibilita la celebración de eventos relacionados con los actos que se realizan en el Auditorio. Si cambia el uso del actual edificio multiusos, se cierra esta posibilidad", insisten desde el PSOE de Algímia.

Nueva ubicación junto a la zona verde que se acondicionará / LEVANTE-EMV

Otras prioridades

Los socialistas no ven prioritaria esta inversión habiendo alternativas de ampliación del multiuos ya construido, decisiones que para este grupo municipal son fruto de la falta de previsión y planificación, mientras abogan por otras necesidades.

"Bajo nuestro punto de vista, estos cambios e improvisaciones demuestran la falta de proyecto y de ideas del equipo de gobierno municipal. Han transcurrido ya más de tres años desde las pasadas elecciones y todavía se está proyectando la inversión de la mayor parte del Pla d’Inversions de la Diputación 2024-2027 en esta actuación, cuando a la vista está el estado de abandono de numerosas calles, zonas verdes de la población, de caminos rurales intransitables y de otros edificios municipales que requieren una intervención urgente para mejorar el aprovechamiento de los mismos por las vecinas y vecinos de Algímia", terminaban.