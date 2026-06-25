La compraventa de viviendas en Sagunt se queda por primera vez a cero

El primer trimestre del año, que se corresponde en su gran mayoría con el invierno, es tradicionalmente el periodo más tranquilo para la actividad inmobiliaria. Así ha ocurrido también en este 2026 para el Camp de Morvedre, donde las operaciones alcanzaron las 430, según los registros oficiales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que toma como referencia las compraventas formalizadas ante notario.

Este nivel es el más bajo desde verano de 2023 y no caía tanto en un arranque de ejercicio desde 2021, aunque resulta todavía más significativa, para el objetivo de radiografiar el mercado inmobiliario, la cantidad de nuevas viviendas que se vendieron, que tocó fondo en la serie estadística inaugurada en 2004. Y es que entre el 1 de enero y el 31 de marzo del presente ejercicio, estos registros solo recopilaron una operación de este tipo, que localizan en Gilet.

Excepcionalidad

Buena muestra de la excepcionalidad de esta cifra es que Sagunt nunca antes había estado todo un trimestre sin reportar la compraventa de una vivienda nueva. Hace un par de años se estableció el mínimo histórico con tres, mientras que mucho más lejos quedan las 279 transacciones, un promedio superior a las tres y media diarias, que se registraron en la primavera de 2004. Era una época para la capital del Camp de Morvedre en la que solo la ciudad de València registraba más operaciones inmobiliarias en toda la provincia, sin que mediara ninguna gigafactoría.

Aunque la escasez de viviendas nuevas en el mercado es una rémora que se arrastra en toda la Comunitat Valenciana, donde también en el primer trimestre del año se escrituraron menos operaciones de este tipo, los niveles en este periodo no cayeron tan drásticamente como en Sagunt y su comarca, al quedarse en 2.380 transacciones, de las que 773 fueron en la provincia y, entre las grandes ciudades, 221 se concentraron en València, por las 14 de Paterna, las 12 de Gandia o las cuatro de Torrent.

Resto de la comarca

De vuelta a los números globales, la capital del Camp de Morvedre registró durante el pasado invierno casi 300 operaciones, lo que supone algo más de dos tercios de toda la actividad inmobiliaria registrada en la comarca. En segunda posición, con cerca de 50, se situó Canet d'en Berenguer, mientras que Gilet volvió a ejercer de punta de lanza de la Baronia con 27 transacciones y Faura hizo lo propio en les Valls con 17.

VPP

Esta recopilación estadística del ministerio también distingue entre las operaciones con viviendas libres y de protección pública. Estas últimas rozaron la treintena, un 6,7 % del total, de las que 23 tuvieron lugar en Sagunt, el nivel más alto en casi un año.