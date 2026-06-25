TRIBUNA
Orgullosament prioritaris
Integrant de Compromís
La celebració de l’Orgull arriba este any als carrers en un moment de crispació política perquè mentre Espanya es consolida com defensora dels drets civils a Europa, els nombrosos casos de corrupció i fins i tot l’anomenada “prioritat nacional” que grups d’extrema dreta volen instaurar en els nostres municipis, deterioren eixa imatge.
Això no és una novetat, ja sabem que quan la gestió pública va mal i els escàndols salpiquen les institucions, es busca desviar el foc, sempre atacant els mateixos grups: immigrants, persones del col·lectiu LGTBIQ+, o qualsevol que no els semble políticament correcte.
Els discursos d’odi, ja no es queden sols en un tens debat dialèctic i polític, sinó que s’estan normalitzant en tertúlies televisives, xarxes socials amb milers de seguidors, converses diàries, etc. amb això s’aconsegueix un augment de les agressions verbals o físiques i de les pintades ofensives. Encara més greu és veure com creix la inseguretat de les persones a l’eixir lliurement pels carrers de les nostres ciutats.
Hem conegut un exemple recent a València, on a l’encreuament del riu, cinc joves, alguns menors d’edat, es van dedicar,” a apallissar als joves que es trobaven, baix el crit de “anem a netejar el riu de maricons”.
Lamentablement, açò no és una anècdota, és un acte més contra els drets humans i una mostra de la importància que té la lluita front els missatges d’odi.
Per això, enguany l’Orgull tant a nivell estatal com municipal, adquireix un caràcter reivindicatiu, més fort que mai. No es tracta sols d’un altre festiu al calendari, sinó d’una manifestació per demostrar que la convivència entre tots i totes és possible.
El treball de les organitzacions que participen en els actes reivindicatius de l’Orgull demostra una vegada més, que la diversitat no debilita, sinó que enriqueix el nostre dia a dia, fomentant la cultura del respecte, que serà la base per a tindre una societat sana i democràtica.
Front als qui volen utilitzar la identitat i els drets de les persones LGTBIQ+ com a elements de distracció o per a dividir i crispar la societat, la resposta del nostre municipi ha de ser, i així és, la cohesió social. Davant el soroll, la mala praxi i la falta d’exemple d’alguns partits, eixirem als carrers per demostrar-los que els nostres barris són espais segurs, plurals i lliures per a gaudir de la festa de l’ORGULL. Eixa ha de ser, realment, l’ÚNICA PRIORITAT.
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