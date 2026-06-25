Sagunt recupera el Fortí del Grau Vell para mostrar más de dos milenios de historia ligada al mar

Sagunt ha vivido hoy un hito en la puesta en valor de su patrimonio histórico con la apertura del Fortí del Grau Vell, un nuevo centro de interpretación ubicado en un enclave único que permitirá descubrir la vinculación de la ciudad con el mar a lo largo de más de dos mil años de historia, desde la época iberorromana al siglo XXI.

Autoridades municipales encabezadas por el alcalde, Darío Moreno, y la edil de Patrimonio, Natalia Antonino, representantes de distintas instituciones y asociaciones de la ciudad han podido recorrer este valioso espacio ya restaurado que además es Bien de Interés Cultural (BIC). Pero si esto ya de por sí lo hacía atractivo, ahora este viernes abrirá sus puertas al público para permitir una verdadera inmersión en una parte fundamental de la historia de Sagunt.

Situado junto al antiguo puerto iberorromano y al humedal protegido del Marjal dels Moros, el proyecto ha devuelto a la vida un conjunto medieval realmente singular que durante décadas estuvo olvidado, abandonado y en desuso: La torre-batería defensiva, almacenes comerciales y patios, que el ayuntamiento ha podido rehabilitar tras casi una década de gestiones gracias a fondos europeos, privados y de otras instituciones.

Detalles cuidados al máximo

Dentro de este espacio que al fin ha recuperado su esplendor, los detalles se han cuidado al máximo no solo para respetar y poner en valor los materiales orginales durante la restauración. También para explicar al visitante cómo ha sido la evolución de los puertos de Sagunt. Para ello se han incluido recreaciones de piezas arqueológicas, paneles, maquetas y audiovisuales, entre las que destaca una reproducción en bronce del histórico cañón «El Destruidor», símbolo de la función militar y estratégica que desempeñó este enclave costero durante siglos.

Pero también se ha prestado atención al próximo marjal del Moros y se ha querido poner en valor ese paisaje litoral. No faltan referencias a la historia de la industrialización vinculada al mar ni a las personas que han permitido mantener vivo el poblado del Grau Vell y estos edificios. De hecho, se ha hecho un esfuerzo por recuperar la memoria colectiva del lugar mediante fotografías y testimonios cedidos por los propios vecinos.

Daniel Tortajada

Todo el trabajo ha sido dirigido por la doctora arquitecta Pepa Balaguer, al frente de un amplio equipo multidisciplinar integrado por profesionales de la arquitectura, la arqueología, la museología, la historia, el diseño y las artes visuales. También ha contado con la participación de un sólido equipo científico integrado por Carmen Aranegui, Carlos de Juan, Emilia Hernández, Carla Flors, Mar Ferri y Luis Vicén, responsables de la documentación histórica y arqueológica de los distintos recursos expositivos. A estos se les han sumado profesionales de la talla de Reinadecorazones Cultura de Proyectos, que ha dado forma a un cuidado vídeo tras el casting y coordinación realizado por Hongaresa Teatre, precisamente la prestigiosa compañía local que, junto al ayuntamiento, ha logrado dar vida al Fortín del Grau Vell, con el festival 'Al Crespuscle'.

Para facilitar ese fascinante recorrido histórico, el centro cuenta con audioguías en cuatro idiomas, signoguías accesibles, recursos digitales mediante códigos QR y diversos elementos interpretativos que permiten una experiencia inclusiva y adaptada a todos los públicos.

Proyecto impulsado gracias a la colaboración institucional

La restauración y adecuación museográfica del conjunto, como ha venido explicando Levante-EMV, se ha desarrollado en dos fases mediante con financiación procedente de diferentes administraciones y programas europeos, entre ellos los fondos FEDER, el programa estatal del 1,5% Cultural, ayudas de la Diputación de Valencia, Red Eléctrica Española y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.