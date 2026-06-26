Accidente laboral en Sagunt: Cae desde unos tres metros de altura

La lista de accidentes laborales que requieren intervención policial y de los servicios de emergencia continúa aumentando en Sagunt. Un operario de 44 años de edad cayó este jueves sobre las 11,30 horas desde una altura de unos tres metros mientras hacía unos trabajos en una vivienda, según las primeras informaciones.

El siniestro se produjo en la playa de Corinto cuando, por causas que no han transcendido, el operario cayó de espaldas al no llevar puesto el arnés de seguridad.

El hecho de que no moviera las piernas en un primer momento hizo temer lo peor cuando llegaron los agentes de la Policía Local.

Luego le atendieron en una unidad del Servicio Atención Médica Urgente (SAMU) y le trasladaron al Hospital de Sagunt con politraumatismo.

Larga lista de accidentes graves este año

Este nuevo episodio eleva la ya larga lista de siniestros laborales que movilizan en Sagunt a las fuerzas de seguridad y los servicios sanitarios desde principios de este año. De hecho, 2026 se estrenó con un operario fallecido al caer desde una considerable altura en una finca en construcción en el Port de Sagunt y otro herido al precipitarse desde una terraza a un sexto piso, como adelantó Levante-EMV.

También un operario de una siderúrgica fue golpeado por un rollo de acero de casi 7.000 kilos y, más adelante, otro de una empresa diferente se cortó una pierna con una radial; casos también relatados por este diario a los que se suman los dos heridos que dejó en Fallas por el vuelco de una barredora del servicio de limpieza y aseo urbano.