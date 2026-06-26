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El bloque quirúrgico del Hospital de Sagunt centra nuevas inversiones

El departamento de salud impulsa la reforma en la climatización o la sustitución de la impermeabilización de la terraza

Entrada principal del Hospital de Sagunt.

Entrada principal del Hospital de Sagunt. / Daniel Tortajada

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Rafa Herrero

Rafa Herrero

Sagunt

El departamento de salud de Sagunt, a través de la Conselleria de Sanitat, ha movido administrativamente en lo que va de año más de una docena de contratos de obras, suministros y servicios que rozan los 10,4 millones de euros de presupuesto.

Mientras el más cuantioso, más de 6,1 millones de euros para la ampliación del hospital por el ala oeste, acaba de salir a licitación, los otros están en distintas fases de la tramitación, desde la sustitución de la impermeabilización de la terraza superior de los quirófanos, presupuestada en cerca de 165.000 euros y declarada desierta la primera semana de febrero, hasta el suministro de equipos y material informático diverso, con una reserva por encima de los 86.000 euros y que está en periodo de evaluación de ofertas.

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Intervenciones

Otras intervenciones impulsadas en este tiempo son la reforma de la climatización en el bloque quirúrgico y su dirección de obra, a la que se destina algo más de 2,2 millones de euros; la retirada parcial de fibrocemento en la parte superior e inferior de los quirófanos generales, con un coste superior a los 550.000 euros; varios lotes de suministro de equipamiento médico y mobiliario clínico tanto para el propio Hospital de Sagunt como para los centros de salud que se extienden por el área sanitaria; así como la sustitución de la impermeabilización de la terraza superior de los quirófanos, que se adjudicó al segundo intento.

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