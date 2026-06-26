Canet: Conoce cómo se viven las fiestas de Sant Pere

Canet d'en Berenguer vive estos días una de sus semanas más taurinas del año, junto a otras citas lúdicas y religiosas. Las fiestas de Sant Pere arrancaban este jueves 25 de junio y se prolongarán hasta el lunes 29.

El plato fuerte llegará el sábado 27 con la celebración del II Concurso Nacional de Emboladores, que reunirá cuadrillas llegadas desde cinco comunidades autónomas distintas. El programa incluye más de una veintena de actos en los que los toros serán los protagonistas, aunque también habrá música, fuegos artificiales, paellas y actividades para los más pequeños.

Pistoletazo de salida a los toros en Canet / LEVANTE-EMV

Primeras celebraciones

Las celebraciones han arrancado este jueves 25 de junio con la entrada de vacas y prueba de la ganadería La Morada a las 13:30 horas, seguida de una tarde de vacas de la ganadería Jesús Marcén a las 18:00. La noche cerrará con carretillas emboladas y toros embolados de Guilamón en la plaza de la Iglesia a partir de las 23:00 horas. El viernes 26 seguirá la misma estructura con una entrada de vacas de La Morada a las 13:30, una tarde de vacas de la ganadería Laura Parejo a las 18:00 y la actuación de Euforia en una noche dedicada al baile a partir de medianoche.

El sábado 27 será el día de la peña Roda i Anella, encargada de organizar una de las jornadas mas especiales de las fiestas. La programación arrancará a las 10:00 horas con un parque infantil acuático en la calle del Riu. A mediodía, la ganadería Asensi será la protagonista de la matinal de vacas y prueba, y también de los actos taurinos de la tarde a las 18:00 horas. A las 23:00 horas habrá dos toros embolados de Fernando Machancoses como preludio del gran evento: el II Concurso Nacional de Emboladores, con reses de la ganadería Hermanos Colomer, de Calanda. Las cuadrillas participantes llegarán desde Turís y Museros (Valencia), Amposta (Cataluña), Colmenar de Oreja (Madrid), Santa Pantaria (Zaragoza) y Sarrión (Teruel).

El domingo 28 comenzará a las 12:30 horas con la entrada de vacas y prueba de la ganadería García Gamón, preludio de una comida de paellas en la plaza Félix en la que la organización aportará la leña, el arroz y el aceite. Por la tarde, a las 18:00 horas, habrá toros en puntas de El Saliner, seguidos de un pasacalle a cargo de la S. M. Canet d'en Berenguer a las 21:00 horas y dos toros embolados de la ganadería Laura Parejo.

Un momento de la tarde de toros / LEVANTE-EMV

Cierre de las fiestas

El lunes 29, día de Sant Pere, la banda de música de la S. M. Canet d'en Berenguer junto con tabalet y dolçaina darán la diana a las 9:00 horas y el pasacalle a las 11:00. A las 12:00 horas tendrá lugar la misa solemne en honor al patrón y, a continuación, una mascletà a cargo de la pirotecnia Turís a las 13:30 en la calle Calvari. La procesión, acompañada por la S. M. Canet d'en Berenguer y el grupo de baile El Rebombori, cerrará los actos a las 21:00 horas antes de que una mascletà de color a las 22:15 h. en la calle Calvari ponga el broche final a la semana grande de Canet d'en Berenguer.