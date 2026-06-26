Censuran la "improvisada" reunión del alcalde de Sagunt con empleados de la SAG y sin sindicatos ante la amenaza de huelga

Compromís acusa al alcalde de Sagunt, Darío Moreno, de no respetar la negociación sindical entre la plantilla de la SAG y la empresa. Los valencianistas califican la decisión de "poco ética" la decisión de celebrar una convocatoria "improvisada" con los trabajadores del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) y limpieza viaria "sin contar con los sindicatos, con menos de 24 horas de antelación y a través de un servicio de alertas meteorológicas", dicen.

La portavoz del grupo municipal de Compromís, Maria Josep Picó, reacciona así con dureza a la decisión de Darío Moreno de convocar una reunión el pasado miércoles por la noche para el jueves a mediodía: "La manera de proceder del alcalde ante la amenaza de huelga de la plantilla del servicio de limpieza de la SAG es más propia de otros tiempos, alejada de un partido que se llama progresista, saltándose a los actores principales en una negociación de este tipo, que son los sindicatos de trabajadores y trabajadoras”, asegura.

Por otro lado, Picó añade: “Esta decisión repentina dice mucho sobre como se está gestionando este conflicto por parte de los responsables de la empresa municipal y del papel que ha jugado hasta ahora el alcalde: testimonial. Ahora, ante una amenaza de huelga, es cuando decide intervenir botándose todos los procedimientos formales. Llegados a este punto, donde no se convoca el consejo de administración de manera urgente -como pedimos hace dos semanas- y no se respeta la negociación con los sindicatos, nos cuestionamos qué función tiene el concejal delegado de la SAG y qué motivación hay para que continúe en el cargo”.

Reunión de Compromís con los trabajadores de la RSU. / Ayuntamiento de Sagunt

"Insostenible"

El grupo valencianista, como ya informó este diario, mantuvo una reunión en su sede de la calle Alorc de Sagunt con representantes sindicales del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de la SAG para conocer los motivos que les han llevado a amenazar con una huelga indefinida. La portavoz afirma: “Llevamos muchos meses de conversaciones con los trabajadores y trabajadoras, interesándonos por el estado de las negociaciones y entendemos que llegados a este punto hayan decidido ir adelante con su derecho a huelga, después de ver que sus reivindicaciones no están siendo atendidas. La plantilla ha ido cediendo en derechos durante muchos años para hacer que la empresa fuera económicamente viable, pero ha llegado un momento que ya es insostenible para la salud y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras continuar con las mismas condiciones de trabajo y salariales”.

Apoyo a los trabajadores

Para concluir Picó mostró su apoyo a los trabajadores: “El activo principal de la empresa, que hace que esta funcione y dé un buen servicio a la ciudadanía es la persona trabajadora, que chafa la calle y conoce de primera mano el pueblo. Desde Compromís consideramos que mejorar las condiciones laborales y económicas de la plantilla del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos RSU y limpieza viaria de la SAG redundaría en un mejor servicio a la ciudadanía. De entre todos los retos que hay que abordar en la empresa municipal, este es el principal y urgente. Es por este motivo que queremos mostrar nuestro apoyo a las reivindicaciones hechas por los trabajadores y trabajadoras de la SAG. Además, seguimos exigiendo la convocatoria urgente del consejo de administración para tratar esta situación límite”.