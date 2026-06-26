La danza abre el Camp de Morvedre al mundo

Faura alza la voz en el panorama internacional de la danza gracias un festival impulsado de nuevo por el colectivo local Hort-Art. Del 28 de junio al 12 de julio performance, talleres y actividades comunitarias que exploran las relaciones entre cuerpo, territorio y convivencia. La séptima edición de Habitar mostra de dansa, arranca bajo el lema 'Cohabitar' y pretende articular nuevas reflexiones entorno a las formas de existencia. Un encuentro entre artistas, entorno y público que interaccionará en creaciones escénicas contemporáneas, actividades participativas y espacios de formación profesional.

La programación reúne artistas procedentes de Brasil, Estados Unidos, Canarias, Andalucía, Cataluña, Argentina, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid. Entre las propuestas destacadas se encuentran las creaciones de Margô Assis, Eugênio Paccelli Horta y Renata Ferreira, quienes inauguran el festival con una residencia artística y diversas piezas e intervenciones urbanas; el dúo M, de Jeremy Nelson y Luis A. Lara Malvacías; Qualia, de Teresa Lorenzo; El Cuerpo Tartamudeante en la Proximidad de un Signo Futuro, de Valeria Polorena y Sebastian Morell; Una cosa ligera, del colectivo Taller Placer; Alien, de Manuel Rodríguez; y Extracción, de Poliana Lima.

Habitar, mostra de dansa emfatiza con 'Cohabitar' la necesidad de generar nuevos espacios, entornos y ritmos para analizar y repensar la sociedad actual. “En un contexto marcado por las transformaciones sociales, ambientales y culturales,se propone una mirada sobre el acto de habitar que va más allá de la ocupación de un espacio físico. Cohabitar significa reconocer que existimos siempre en relación con otros cuerpos, memorias, ritmos y entornos” apuntan Alexsandro Guerra y Pere Bodí. El festival plantea esta convivencia no desde la idea de armonía, sino desde la complejidad, la diferencia y la capacidad de generar espacios compartidos de escucha, atención y experimentación. De ahí la fortaleza de este espacio creativo que supone Habitar para el Camp de Morvedre; una mirada al mundo desde el arte que se presenta como una oportunidad para observar las relaciones que sostienen la vida cotidiana e imaginar nuevas formas de compartir espacios, tiempos y experiencias.

Las artes performativas ocupan un lugar central en esta edición, con propuestas que transitan entre la danza contemporánea, la performance, las prácticas site-specific y los dispositivos inmersivos. Los distintos espectáculos exploran cuestiones como la percepción, la memoria, la identidad, la comunidad, la transformación de los cuerpos y las formas de relación con el entorno.

Talleres abiertos al público

Además de las creaciones escénicas, HABITAR refuerza su dimensión comunitaria mediante talleres abiertos al público inspirados en la cooperación, el movimiento consciente, las danzas tradicionales y las prácticas colectivas. La programación incluye también un encuentro de dansaes tradicionales valencianas con la Rondalla Arnadí, una cena popular y diversas actividades orientadas a fomentar la participación ciudadana y la construcción de vínculos entre artistas y público.

El festival mantiene igualmente su compromiso con la formación y la profesionalización del sector a través de un taller dirigido a creadores y profesionales de las artes escénicas, impartido por Jeremy Nelson y Luis A. Lara Malvacías, centrado en los procesos de pensamiento, creación e interpretación.

Un festival que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Faura y el Institut Valencià de Cultura y el apoyo de una comunidad cada vez más comprometida con la danza, la de Les Valls.