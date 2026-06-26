Playas del norte de Sagunt: Comienza la reclamada eliminación de los grandes escalones

Los reclamados trabajos de rebaje de los altos escalones formados en las playas del norte de Sagunt han comenzado hoy, después de que el Ayuntamiento de Sagunt haya logrado las autorizaciones de la Demarcación de Costas y del Servicio de Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana para intervenir. De esta manera, ha empezado a eliminar los escalones junto al mar que en algunos tramos superaban el metro y medio de altura, lo que dificultaba el acceso a los bañistas, como ya informó Levante-EMV.

La actuación, que tendrá una duración aproximada de 15 días, está siendo ejecutada por una empresa contratada por la empresa pública municipal SAG. Con una inversión cercana a los 8.000 euros, los trabajos se han iniciado a la altura de la posta de Salvamento y Socorrismo de Almardà y avanzarán progresivamente hacia el norte hasta finalizar en la playa de Malvarrosa.

El objetivo de esta intervención es mejorar la accesibilidad de las playas y eliminar el escalón generado tras la regeneración del litoral, que también suponía un problema para las labores de vigilancia y respuesta del servicio municipal de Salvamento y Socorrismo, como reconocen desde la delegación municipal de Playas.

Imagen de los demandos trabajos. / Ayuntamiento de Sagunt

Con esta actuación, el ayuntamiento "da respuesta a una necesidad urgente detectada al inicio de la temporada de baño, priorizando la seguridad, la accesibilidad y el correcto funcionamiento de un servicio público esencial para nuestras playas", añaden.

"Problema de seguridad y de accesibilidad"

"Desde el primer momento tuvimos claro que el escalón generado en estas playas suponía un problema de seguridad y de accesibilidad que no podíamos dejar sin atender. Por eso hemos trabajado con la máxima rapidez para obtener todas las autorizaciones necesarias y poder iniciar cuanto antes una actuación que permita que nuestras playas sean más seguras y accesibles", agrega el concejal de Playas, Roberto Rovira (Esquerra Unida-Unides Podem).

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"Con esta intervención también damos respuesta a una reivindicación que nos habían trasladado las asociaciones vecinales de las playas del norte, a las que hemos ido informado del proceso para que fueran conocedoras de primera mano", agrega.