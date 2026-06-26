Preocupación por un canal del Port de Sagunt que encara el verano entre agua estancada y quejas

La llegada del verano ha vuelto a poner foco sobre el estado del canal de Ciudamar del Port de Sagunt, que está al norte de su playa y de su espigón. Allí, como ha alertado Iniciativa Porteña (IP), el estancamiento del agua se agrava con el incremento de las temperaturas. Por ello, el partido ha mostrado su preocupación por el estado del lugar avisando de que la acumulación de agua sin renovación favorece la proliferación de microorganismos, malos olores y mosquitos.

El portavoz de IP, Eduardo Márquez, reclama una actuación inmediata al Ayuntamiento de Sagunt: "No podemos permitir que este foco de agua estancada continúe en plena temporada estival sin que se haga nada al respecto. Estamos hablando de un problema que lleva demasiado tiempo enquistado y que requiere soluciones urgentes”.

Antecedentes

Desde Iniciativa Porteña recuerdan que esta preocupación no es nueva. La formación, según recuerda, impulsó en el pasado la realización de análisis independientes de las aguas del canal que detectaron la presencia de distintos tipos de bacterias."Ya advertimos hace años de que este problema no podía ignorarse. Los análisis que promovimos confirmaron la presencia de diferentes bacterias en estas aguas, demostrando que no se trataba únicamente de una cuestión estética o de mantenimiento”, recuerda Márquez.

Petición de medidas

La formación considera incomprensible que, pese a los antecedentes y a las reiteradas denuncias vecinales, el canal continúe presentando un aspecto de abandono, con agua estancada: “Han sido los vecinos de la zona los que nos han alertado de la situación, preocupados por la imagen del canal y los riesgos que conlleva”, remarca Márquez.

Iniciativa Porteña insiste de manera reiterada en intervenir para evitar que el deterioro continúe aumentando durante las próximas semanas. Por todo lo anterior, “el Ayuntamiento de Sagunto debe llevar a cabo con carácter urgente las actuaciones necesarias para restablecer la correcta circulación del agua, realizar nuevos análisis que permitan conocer el estado actual del canal y establecer un plan de mantenimiento que impida que esta situación vuelva a repetirse en el futuro”, reclama Márquez. Sin embargo, el portavoz reitera la implicación de la formación: “Desde Iniciativa Porteña continuaremos vigilando la evolución de este problema y estaremos pendiente de que el Ayuntamiento de Sagunto cumpla y evite que ese canal sea un foco de mosquitos y malos olores”.