Sagunt se suma al Orgullo con una semana de eventos gratis

Sagunt volverá a conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ con una semana de actividades culturales, participativas y reivindicativas repartidas entre el 6 y el 11 de julio. La Concejalía de Políticas LGTBIQ+ del Ayuntamiento de Sagunt ha presentado este jueves la programación de Port Pride Sagunt, una propuesta cultural, participativa y reivindicativa que incluye cine, artes escénicas, espacios de reflexión y una manifestación que recorrerá las calles del municipio.

Inicio de actividades

Las actividades arrancarán el lunes 6 de julio con la proyección de la película Blue Jean, dirigida por Georgia Oakley. La sesión tendrá lugar a las 18.30 horas en la Casa Municipal de Cultura y contará posteriormente con una presentación y coloquio a cargo de Paula Peña. La actividad está organizada por la Concejalía de Políticas LGTBIQ+ y la Associació Cultural Nautilus.

La programación continuará el jueves 9 de julio con Nova Ona, una lectura performativa del colectivo artístico Les Concejales, interpretada por Paula Peña y Ana Lola Cosín. La propuesta se desarrollará a las 20 horas en la Vía del Pòrtic, en la plaza Antiga Moreria de Sagunt.

Representantes municipales y participantes en la presentación de una nueva edición de Port Pride Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

Un día después, el viernes 10 de julio, la plaza de la Concordia acogerá el encuentro Converses amb orgull. La actividad comenzará a las 19.30 horas y contará con la participación de Liz Dust, en un espacio abierto para compartir experiencias y reflexionar sobre diversidad, derechos y visibilidad.

Cierre de actividades

La programación culminará el sábado 11 de julio con la tradicional manifestación del Orgullo. La marcha partirá a las 19.30 horas desde la rotonda del ancla y recorrerá la avenida del Mediterráneo hasta llegar al pantalán de Port de Sagunt, donde se llevará a cabo la lectura del pregón.

Evento del Orgullo LGTBIQ+ en Sagunt. / Daniel Tortajada

Como cierre de la jornada, a las 21 horas tendrá lugar la actuación de la orquesta El Legado, que pondrá el broche final a una semana dedicada a la celebración, la visibilidad y la reivindicación de los derechos del colectivo LGTBIQ+.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha recordado que la Semana del Orgullo “no es una celebración del colectivo LGTBIQ+, sino de toda una sociedad que quiere vivir en plena libertad” y ha señalado que todavía persisten situaciones de discriminación y violencia, por lo que estas jornadas sirven para “reflexionar sobre todo lo que nos queda por hacer, pero también para reivindicar todo lo que ha cambiado”. Asimismo, ha animado a la ciudadanía a participar en una programación “festiva, alegre, pero también combativa y reivindicativa” para seguir avanzando en derechos e igualdad.

Por su parte, el concejal de Políticas LGTBIQA+, Raúl Palmero, ha animado a todos los “colectivos, fallas, escuelas, colegios, institutos y familias a que se sumen a esta fiesta de la diversidad, a esta fiesta de derechos y libertades de todas y todos. Y creo que es un momento para apostar y es un momento en el que tenemos que estar todas unidas y luchar por algo que es justo”.