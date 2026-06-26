Sagunt se suma al Orgullo con una semana de eventos gratis
Las actividades se desarrollarán en distintos espacios del municipio
Sagunt volverá a conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ con una semana de actividades culturales, participativas y reivindicativas repartidas entre el 6 y el 11 de julio. La Concejalía de Políticas LGTBIQ+ del Ayuntamiento de Sagunt ha presentado este jueves la programación de Port Pride Sagunt, una propuesta cultural, participativa y reivindicativa que incluye cine, artes escénicas, espacios de reflexión y una manifestación que recorrerá las calles del municipio.
Inicio de actividades
Las actividades arrancarán el lunes 6 de julio con la proyección de la película Blue Jean, dirigida por Georgia Oakley. La sesión tendrá lugar a las 18.30 horas en la Casa Municipal de Cultura y contará posteriormente con una presentación y coloquio a cargo de Paula Peña. La actividad está organizada por la Concejalía de Políticas LGTBIQ+ y la Associació Cultural Nautilus.
La programación continuará el jueves 9 de julio con Nova Ona, una lectura performativa del colectivo artístico Les Concejales, interpretada por Paula Peña y Ana Lola Cosín. La propuesta se desarrollará a las 20 horas en la Vía del Pòrtic, en la plaza Antiga Moreria de Sagunt.
Un día después, el viernes 10 de julio, la plaza de la Concordia acogerá el encuentro Converses amb orgull. La actividad comenzará a las 19.30 horas y contará con la participación de Liz Dust, en un espacio abierto para compartir experiencias y reflexionar sobre diversidad, derechos y visibilidad.
Cierre de actividades
La programación culminará el sábado 11 de julio con la tradicional manifestación del Orgullo. La marcha partirá a las 19.30 horas desde la rotonda del ancla y recorrerá la avenida del Mediterráneo hasta llegar al pantalán de Port de Sagunt, donde se llevará a cabo la lectura del pregón.
Como cierre de la jornada, a las 21 horas tendrá lugar la actuación de la orquesta El Legado, que pondrá el broche final a una semana dedicada a la celebración, la visibilidad y la reivindicación de los derechos del colectivo LGTBIQ+.
El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha recordado que la Semana del Orgullo “no es una celebración del colectivo LGTBIQ+, sino de toda una sociedad que quiere vivir en plena libertad” y ha señalado que todavía persisten situaciones de discriminación y violencia, por lo que estas jornadas sirven para “reflexionar sobre todo lo que nos queda por hacer, pero también para reivindicar todo lo que ha cambiado”. Asimismo, ha animado a la ciudadanía a participar en una programación “festiva, alegre, pero también combativa y reivindicativa” para seguir avanzando en derechos e igualdad.
Por su parte, el concejal de Políticas LGTBIQA+, Raúl Palmero, ha animado a todos los “colectivos, fallas, escuelas, colegios, institutos y familias a que se sumen a esta fiesta de la diversidad, a esta fiesta de derechos y libertades de todas y todos. Y creo que es un momento para apostar y es un momento en el que tenemos que estar todas unidas y luchar por algo que es justo”.
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