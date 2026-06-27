El actor Toni Llorens regresa a las tablas en Sagunt
El reconocido intérprete protagoniza este sábado una tragicomedia junto a Caro Cancela
Sagunt vive este fin de semana un reencuentro muy esperado para los amantes del teatro. El actor Toni Llorens regresa este sábado, 27 de junio, a los escenarios locales para liderar el estreno de Entre el cielo y la tierra. La cita, que tendrá lugar a las 20:00 horas en el Centro Cultural Mario Monreal, supone una oportunidad idónea para ver en acción a este intérprete en un papel que explora los límites de la comedia y el drama.
Trama de la obra
En esta ocasión, el actor y director se mete en una historia que se ambienta en un espacio abstracto donde se cruzan los sueños, los dudas y los deseos. Sobre el escenario, los personajes de una Diosa y un Diablo despliegan un juego basado en la seducción, el poder y las revelaciones. A través del humor y la sensibilidad, Llorens y Caro Cancela invitan a recorrer un territorio donde conviven la esperanza, el miedo, la caída y el renacimiento, planteando que la verdadera transformación ocurra precisamente en ese punto intermedio entre el cielo y la tierra.
El montaje está producido por la compañía Cía Llorens Nu, que apuesta en esta ocasión por una propuesta que entrelaza el lenguaje de la comedia como un trasfondo de corte filosófico.
Horarios y entradas
El regreso del actor se enmarca dentro de la programación oficial de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sagunt. El espectáculo tiene una duración de 70 minutos y el precio de la entrada es de 7 euros. Las localidades ya se pueden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma municipal Servientradas.
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