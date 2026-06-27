Conciencia ambiental desde la base en Sagunt

El río Palància y la playa del Port de Sagunt están cada vez un poco más verdes gracias al proyecto Participa! impulsado por la Comisión de Educación Ambiental de Acció Ecologista-Agró en el Camp de Morvedre con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunt. Esta iniciativa educativa, que se trabaja desde hace más de una década con el alumnado de los institutos de la capital del Camp de Morvedre, ha logrado concienciar a más de 300 estudiantes en materia de participación ciudadana y medio ambiente, con plantaciones y limpiezas de espacios naturales. En concreto, cinco centros han actuado en el río Palancia y uno en la playa del Port de Sagunt.

El proyecto Participa! funciona en tres sesiones que se desarrollan desde septiembre hasta junio, dentro y fuera de las aulas. La primera es teórica: los alumnos aprenden qué es la participación ciudadana, qué es el medio ambiente y qué problemas enfrentan los espacios naturales de Sagunt. La segunda es práctica y les lleva directamente al territorio para actuar sobre él. La tercera cierra el ciclo con una comunicación por grupos en la que los propios estudiantes explican al resto de compañeros por qué ha sido importante su intervención.

Los institutos que han formado parte del programa son el IES María Moliner, Clot del Moro, Camarena, Altos Hornos y Jaume I. Estos centros han protagonizado este curso plantaciones de vegetación autóctona en diferentes tramos urbanos del río Palancia a su paso por Sagunt. Además de plantar, los alumnos también han realizado batidas de limpieza con las que han trabajado la idea del río como un ecosistema vivo y no como un vertedero de residuos. Por su parte, el IES Camp de Morvedre ha continuado plantando flora litoral autóctona en la playa del Port de Sagunt para mejorar el estado de conservación de su sistema dunar. Así, poco a poco, las dunas de esta playa no paran de crecer gracias a la participación ciudadana.

Tanto las especies autóctonas plantadas en la playa como las plantadas en el río han sido proporcionadas por el Centre d'Investigació i Experimentació Forestal (CIEF) de la Generalitat Valenciana y por el vivero del Servei Devesa-Albufera del Ayuntamiento de València. Además, se ha contado con la colaboración de la SAG que, por ejemplo, ha facilitado un camión cisterna para regar con los alumnos algunas de las plantaciones llevadas a cabo en el Palància.

Durante la última sesión del proyecto, después de haber detectado un problema ambiental en las aulas y haber actuado de manera directa sobre el territorio para solucionarlo, los alumnos siempre se encargan de realizar una comunicación por grupos. Con esta comunicación informan de su intervención y explican al resto de compañeros por qué ha sido importante su actuación. Una dinámica que refleja el esfuerzo del alumnado y el profesorado.