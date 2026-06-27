Cultura tramita varios proyectos para un Castillo de Sagunt que sigue a la espera de plan director

La reapertura del Centro de Visitantes del Castillo de Sagunt está cada vez más cerca, una vez concluya la mejora de su cubierta impulsada por la Conselleria de Cultura a raíz de los daños ocasionados el pasado mes de febrero por unos intensos vientos.

Estos trabajos han devuelto al monumento la presencia de albañiles, mientras este bien de interés cultural (BIC) sigue a la espera del actualizado Plan director anunciado por el Ministerio de Cultura.

Esta intervención en el Centro de Visitantes se planteó inicialmente como una actuación de urgencia y menor, pero ha acabado suponiendo una inversión de 285.403,16 euros.

Con ella, "se pretenden mejorar las condiciones de estanqueidad y aislamiento térmico del edificio", a la vez que se deja a la cubierta "de acabado similar a la anterior", como explican desde la Conselleria a preguntas de Levante-EMV.

Daniel Tortajada

Las obras disponían de un plazo de ejecución de seis meses y debían finalizar el próximo 24 de agosto, aunque el buen ritmo de los trabajos hace prever que, si no surge ningún contratiempo, puedan estar concluidas a finales del mes de julio.

Esto permitirá reabrir la entrada habitual del Castillo antes del inicio del festival Sagunt a Escena en el Teatro Romano previsto para el 1 de agosto. Y, especialmente, hará que los visitantes puedan conocer mejor el monumento e incluso sentarse y reponer fuerzas en su interior antes de empezar a ir descubriendo todos sus atractivos; una parada que siempre se agradece pero, sobre todo, en verano cuando el sol arrecia.

Otros proyectos

Esta intervención se suma a los proyectos de la Conselleria para rehabilitar el Museo Militar y el Pabellón del Gobernador, además de actuar en el Anticuario Epigráfico del castillo.

De hecho, la Conselleria tiene ya preparados los pliegos para sacar a concurso la redacción del proyecto de esta última actuación, con idea de dar un plazo de cuatro meses para elaborarlo.

En el caso del Epigráfico, la futura intervención contempla la reparación de cubiertas, instalaciones y carpinterías, además de la habilitación del edificio colindante dotándole de cubierta, instalaciones y acabados, así como la urbanización del entorno inmediato.

Daniel Tortajada

Museo Militar

Otra actuación donde se va avanzando es en los trámites necesarios para rehabilitar el Museo Militar y el Pabellón del Gobernador, cuyo proyecto está siendo redactado por el Servicio de Arquitectura de la Dirección General de Patrimonio Cultural. La iniciativa permitirá recuperar un espacio que lleva un largo tiempo en desuso para convertirlo en un nuevo punto de referencia para los visitantes, con salas expositivas, una cafetería y nuevos aseos. Esto, como explican desde Cultura, "supondrá un antes y un después en la dinamización de las visitas al Castillo ya que habrá un lugar en el que los visitantes podrán parar a refrescarse y contemplar las vistas desde ese lugar, dando vida un edificio que a día de hoy está colapsado".

De forma paralela, desde la Conselleria se está resolviendo la adjudicación de un contrato de servicios de ingeniería que completará las instalaciones previstas en el proyecto. La redacción de toda la documentación se espera finalizar el próximo mes de octubre, momento a partir del cual espera sacar a concurso las obras.

Respuesta "ante la inacción del Ministerio"

Desde la Generalitat recuerdan que esta intervención supone una inversión que "excede del mantenimiento y conservación regular"; es decir, de las tareas ordinarias de conservación y mantenimiento que la Generalitat asumió hace años en una propiedad estatal. Así, aunque la titularidad del complejo corresponde al Ministerio, la administración autonómica asegura haber decidido impulsar esta actuación "ante la situación de abandono e inacción del ministerio de acometer las inversiones de calado necesarias en el complejo".

De hecho, por el momento asegura que no le consta que el Ministerio "haya avanzado en la redacción del Plan Director" anunciado para el conjunto monumental, "ni que se haya iniciado la contratación de ningún proyecto de inversión relevante en el complejo".