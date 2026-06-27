El Fertiberia BM Puerto estrena campaña de abonados con una sorpresa incluida

El Fertiberia Puerto Sagunto ha arrancado su campaña de abonados para la temporada 2026-2027, una temporada muy especial para la historia del club: la del 75 aniversario y la del regreso a la Liga Nexus Energía ASOBAL, la máxima categoría del balonmano español. Una campaña que se presenta bajo el lema "Queremos seguir escribiendo historia", el club abre las puertas a todos los aficionados que quieran vivirlo desde dentro, con precios desde 15 euros y una sorpresa para los aficionados.

Precios

Los precios se diferenciarán en función de la edad, desde infantiles hasta veteranos, así como del sector del Pabellón Port de Sagunt en el que se desee obtener el abono. Hay cuatro zonas disponibles: tribuna, fondo, animación y VIP.

En la zona de tribuna, los precios son los siguientes: 25 euros para infantiles (0-17 años), 70 euros para juveniles (18-25 años), 150 euros para séniors (26-59 años) y 110 euros para veteranos (más de 60 años). Los abonados vinculados, es decir, los miembros de una misma unidad familiar que compartan domicilio, tienen un coste adicional de 75 euros. En la zona de fondo, los precios bajan ligeramente: 15 euros para infantiles, 60 euros para juveniles, 130 euros para séniors y 95 euros para veteranos. El coste adicional para abonados vinculados es de 65 euros. La zona de animación es la más económica: 15 euros para infantiles, 50 euros para juveniles, 105 euros para séniors y 85 euros para veteranos, con un coste adicional de 55 euros para abonados vinculados. Por último, la zona VIP tiene un precio de 300 euros tanto para séniors como para veteranos, con un coste adicional de 200 euros para abonados vinculados. Esta zona no está disponible para infantiles ni juveniles.

La grada del Fertiberia animando a su equipo. / Pepa Conesa

Pase digital o pase físico

Todos los abonados dispondrán automáticamente de un pase digital gratuito que podrán llevar en el teléfono móvil. Quienes prefieran un pase físico deberán seleccionar esa opción durante el proceso de compra, con un coste adicional de 3 euros. Respecto a los abonados vinculados, es decir, los miembros de una misma unidad familiar que compartan domicilio, deberán marcar la casilla correspondiente durante el proceso de compra para beneficiarse del descuento. Aquellos que quieran colaborar aportando la diferencia podrán hacerlo dejando dicha opción sin marca.

Cómo hacerse abonado

Los nuevos abonados pueden formalizar su inscripción a través del enlace p.berrly.com/cbmpsg/registration/5831, mientras que los antiguos abonados pueden renovar su abono en m.berrly.com/cbmpsg/login. El club también ofrece atención presencial en su sede de la calle Alfambra, 24 bajo, con los siguientes horarios: del 22 al 28 de junio, martes y jueves de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00, miércoles de 10:30 a 13:30, y viernes y sábado de 10:30 a 13:30. Del 29 de junio al 12 de julio, lunes, miércoles y viernes de 10:30 a 13:30, martes y jueves de 18:00 a 20:00 y sábado de 10:30 a 13:30. Para cualquier duda también se puede contactar por correo en atencionalsocio@cbmpuertosagunto.com o por WhatsApp en el número +34 621 312 590.

La novedad

La novedad de esta campaña llega en forma de camiseta. El club pone a la venta por 25 euros la camiseta conmemorativa de edición limitada que lucieron los jugadores y el cuerpo técnico sobre el 40x20 tras la fase de ascenso. Su reserva estará disponible hasta el 31 de julio y la entrega comenzará a partir de la primera semana de septiembre.