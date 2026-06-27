Hallan en Gilet el primer nido de la avispa asiática "asesina" en la provincia de València

La presencia de un nido de la "Vespa Velutina exótica", más conocida como la avispa asiática, se confirma en la provincia de Valencia después de que unos vecinos de Gilet detectaran esta semana uno de ellos en su propiedad. Se trata del primero del que se tiene constancia en la provincia, como han adelantado a Levante-EMV desde APIADS (Agrupación de Defensa Sanitaria Apícola) y ha ratifcado la Conselleria de Agricultura. "No tenemos constancia de ninguno más, por ahora", comentaban desde el gabinete de prensa de este último departamento.

Esta especie invasora estaba instalada en el norte de España y, en poco tiempo, está protagonizando una migración hacia zonas más al sur por la costa, un comportamiento que está siendo objeto de estudio, ya que el calor no es el clima óptimo para este avispón. En los últimos años, se habían detectado en el norte de Castellón y aunque ha habido constancia de algún ejemplar en el Camp de Turia, nada se había oído hablar hasta el momento de nidos, como adelantaba Fernando Calatayud, doctor en Ciencias Biológicas y uno de los principales referentes técnicos de APIADS.

Nido encontrado en una propiedad de Gilet / LEVANTE-EMV

Detección

La detección se produce después de que una avispa de esta especie picara al perro de unos vecinos de la urbanización la Paz de Gilet. Tras ello, al animal se le paralizó la pata, lo que obligó a sus dueños a llevarle a un hospital veterinario ante la gravedad. Tras volver de este mal trago, la familia encontró en su parcela una avispa muerta, de gran tamaño y negra. "Era un ejemplar raro que levantó mi curiosidad y busqué en páginas especializadas hasta ver que podría tratarse de una Velutina", contaba la vecina afectada. De inmediato, llamaron a Emergencias, tal y como recoge en el protocolo publicado por la Generalitat Valenciana, "donde me pidieron foto para catalogarla y desde donde me confirmaron que se trataba de la avispa asiática", contaba.

Hasta el lugar de los hechos se trasladó la empresa Tragsatec, integrada dentro del grupo Tragsa, de la Conselleria de Agricultura, desde donde se gestiona este tema, "quienes me aseguraron que se trataba del primer nido de la provincia", comentaba a este diario la propietaria. La empresa procedió a catalogarlo todo y a instalar trampas, como explican los vecinos, un extremo que este diario está a la espera de confirmar con la empresa tras contactar con ella sin obtener respuesta. Sin embargo, desde Agricultura, se asegura que fue así.

Zona donde se ha detectado el nido / Daniel Tortajada

Psicosis

Desde que esto ocurrió han pasado varios días y la situación no ha cambiado, "pese a las continuas llamadas que estamos realizando a Emergencias sin que nos den una solución". Esos contactos los han hecho extensivos al ayuntamiento, desde donde se ha derivado el tema a la conselleria. "Es competencia de ellos, nosotros poco podemos hacer más que lanzar un mensaje de tranquilidad y recordar a los vecinos que hay un protocolo establecido", afirmaba el alcalde de Gilet, Salva Costa a Levante-EMV.

Después de varias consultas por parte de los vecinos a empresas y organismos vinculados, se les derivó a los bomberos señalándolos como los autorizados para actuar en estos casos. Sin embargo, desde los bomberos de Sagunt se declinó esta posibilidad porque les aseguraron que no tenían orden del Consorcio de hacerlo.

Por su parte, desde el Consorcio de Bomberos de València se ha explicado a este diario que sus integrantes "tienen entre sus misiones el rescate de animales a proteger, como es el caso de las abejas, pero no hay hasta el momento ningún protocolo al respecto de la obligatoriedad para los bomberos de eliminar especies invasoras en propiedades privadas", respondían.

Avispa velutina / Daniel Tortajada

"Abandonados"

Ante la "inacción de la administración", tal y como denuncian los vecinos, estos han tenido que contratar una empresa privada especialista en este tipo de tratamiento para que acabe con el nido de Velutina, un servicio que asciende a casi 500 euros y que va a tener que abonar la propietaria del inmueble donde está instalado este, de momento. Y es que la psicosis que se vive en la urbanización la Paz de Gilet no es pequeña.

"Los vecinos tenemos que tener todo cerrado por miedo a que entre en casa. Tampoco salimos mucho a la calle y no dejamos que nuestros niños lo hagan, restringiendo también el disfrute en las piscinas. Nos sentimos totalmente abandonados, porque nadie hace nada al respecto", afirma la afectada. Estas declaraciones contrastan con el plan de acción que ha anunciado la Generalitat ante la presencia de especies de avispas exóticas invasoras en nuestro territorio, en el que se facilita un número de Emergencias al que llamar en caso de avistar a alguno de estos ejemplares.

Anuncio de la Generalitat / LEVANTE-EMV

Avispa y riesgos

La Vespa Velutina, que mide casi tres veces que la avispa autóctona, pudiendo alcanzar los 33 mm, de tórax negro y extremos de patas amarillos, supone un riesgo para la biodiversidad, la apicultura y, en determinados casos, para las personas, principalmente para aquellas que padezcan problemas de alergia, ya que su veneno triplica el de la avispa normal. Normalmente, sus nidos se instalan en altura, en árboles sobrepasando los 10 metros, lo que disminuye el riesgo. Es raro ver como lo hacen en zonas urbanas y en zonas bajas, algo que aumentaría el peligro porque conviven con las personas.

Tamaño de la avispa / Daniel Tortajada

Otro de los riesgos es el número de avispas en los nidos, "todo apunta a que este sea un nido primario por las fechas y la altura donde se ha instalado. Es a partir del mes de agosto cuando las obreras se incrementan, por eso es de urgencia quitarlo, ya que de no hacerlo, este podría albergar a casi 1.000 avispas, lo que si que sería peligroso para la población", adelantaba Calatayud.

Aunque no es mortal para el ser humano, salvo en los casos mencionados con anterioridad, sí que es una gran depredadora de abejas, a las que se come en busca de proteínas, de ahí que se le llame también "avispa asesina de abejas". Además, suele ser nociva para algunos cultivos.