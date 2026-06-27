Iniciativa Porteña respalda la huelga del servicio de basura "por la mala gestión"

Iniciativa Porteña ha decidido tomar partido en el conflicto social en la empresa municipal SAG que ha llevado a la plantilla a convocar una huelga indefinida. El grupo político ha mantenido una reunión con el comité de empresa de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG) para conocer de primera mano la situación y darles su apoyo. El mensaje del portavoz de Iniciativa Porteña, Eduardo Márquez Fuertes, es claro: "los trabajadores no pueden convertirse en los culpables de una situación que tiene su origen en la mala gestión de la dirección de la empresa".

Reunión de Inciativa Porteña con los trabajadores de la SAG. / Iniciativa Porteña

Contenedores rebosados y una plantilla al límite

Márquez no escatimó en palabras para describir la situación actual del servicio de limpieza. "El Port de Sagunt presenta una imagen penosa, con contenedores rebosados, acumulación de residuos y malos olores. Pero la responsabilidad recae directamente sobre quienes dirigen la empresa y no son capaces de gestionar adecuadamente los recursos disponibles", afirmó. En esa misma línea, Márquez cargó contra el nuevo modelo de contenedores: "Se han invertido alrededor de dos millones de euros en unos contenedores que, lejos de mejorar el servicio, tienen una menor capacidad que los anteriores, obligando a incrementar la frecuencia de las recogidas. Una decisión que evidencia una absoluta falta de previsión y que está generando más problemas que soluciones".

Durante la reunión, Iniciativa Porteña también ha mostrado su respaldo a una de las primordiales reivindicaciones que se ha realizado al comité de la empresa: la negociación de un convenio colectivo con una vigencia de cuatro o cinco años. En este sentido, Márquez destaca que: "un convenio estable permitiría ofrecer seguridad a la plantilla y, al mismo tiempo, blindar la empresa pública frente a cualquier intento futuro de privatización. La SAG debe seguir siendo un servicio público de calidad, con trabajadores protegidos y con una gestión eficiente”.

De 14 a 23 millones de presupuesto: más dinero, peor servicio

El portavoz también puso el foco en la evolución del presupuesto de la empresa. "Resulta muy preocupante que la SAG haya pasado de contar con un presupuesto de 14 millones de euros en 2023 a alcanzar los 23 millones previstos para 2026. Estamos hablando de un incremento absolutamente desproporcionado que no se ha traducido en una mejora del servicio, sino todo lo contrario. Cuando cada vez se invierte más dinero y los resultados son peores, lo que queda en evidencia es una gestión claramente nefasta", afirmó.

Márquez cerró su intervención reclamando a la dirección de la SAG y al equipo de gobierno municipal, formado por PSOE e Izquierda Unida, "que abandonen la improvisación, escuchen a la plantilla y adopten las medidas necesarias para garantizar un servicio eficiente y de calidad que esté a la altura de las necesidades de la ciudadanía".