Una invitación en el Port de Sagunt a mirarnos sin miedo al espejo

La presentación del ensayo "La delgada línea entre la locura y la creatividad", escrito por Clara Peñalver y Javi S. Burgos y publicado recientemente por Binomio Editorial, reunió a decenas de personas en el Centro Aragonés dle Port de Sagunt. El acto, impulsado por la asociación Sapiencia, se convirtió en un debate vivo.

La obra, que explora la frontera difusa entre los procesos creativos y la salud mental, propició un coloquio necesario en un contexto social donde todavía cuesta hablar sin miedo de aquello que nos atraviesa por dentro. Este enfoque conecta con el trabajo que Sapiencia desarrolla en torno a la salud mental y la divulgación crítica.

La sesión fue conducida por Avelino Vicente y Guillermo Peris, que facilitaron un diálogo cercano y directo entre el público y los autores, explorando un territorio inestable donde la imaginación es a la vez riesgo y supervivencia.

Biografía de los escritores

Los dos escritores evidenciaron sus años de formación. Clara Peñalver es licenciada en Biología por la Universidad de Granada, y autora de los libros que forman la serie de Ada Levy. Además ha publicado en el sello Beascoa una línea de libros formada por títulos infantiles centrados en la creatividad y la inteligencia emocional. Por otro lado, Javi S. Burgos, valenciano de origen, es doctor en Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid, con una carrera dedicada a la investigación sobre alzhéimer y al desarrollo de fármacos para dicha enfermedad.

Reflexión sobre la presentación

Ambos autores coincidieron en que el libro no es un manual de respuestas cerradas, sino un catálogo de preguntas urgentes que nace de la necesidad de romper silencios. Este enfoque directo caló hondo entre el público asistente, que no dudó en plantear diversas cuestiones sobre la neurodivergencia, el estigma histórico y las particularidades de los procesos creativos.

Desde la Asociación Sapiencia destacaron su compromiso con un modelo de participación que fortalezca la comunidad cultural del territorio y que sitúe el pensamiento crítico en el centro de la vida social de la comarca del Camp de Morvedre.

La presentación concluyó con una reflexión que quedó flotando en el ambiente: la obra es una invitación a mirarnos al espejo sin miedo y a reconocer que todas las personas caminamos sobre líneas muy finas. Aceptarlo, tal y como se destacó en el acto, no nos hace más frágiles, sino mucho más humanos.