Tres jugadoras del Balonmano Morvedre dejan huella en el debut de España en el Mundial de China

El Club Balonmano Morvedre tiene motivos para celebrar. La selección española Junior Femenina debutó con victoria en el Mundial de China 2026 y tres jugadoras formadas en el club fueron protagonistas del triunfo: Sara Palanques, Martina Català y Lucía Julve demostraron en el escenario más exigente que el trabajo hecho en casa da sus frutos. Confirmando el impacto del proyecto FER en la formación de talento de élite.

Tres perfiles distintos, un mismo origen

En este debut mundialista, Sara Palanques volvió a destacar por su inteligencia táctica y su capacidad para dar equilibrio en los momentos clave. Martina Català aportó intensidad defensiva, carácter y una lectura del juego que elevó el nivel competitivo del equipo. Lucía Julve, explosiva y determinante, firmó acciones de gran calidad que desbordaron a la defensa rival. Tres perfiles distintos con un denominador común: las tres se formaron en el Balonmano Morvedre.

El proyecto FER

La actuación de las tres jugadoras es también un aval para el proyecto FER, el modelo de formación de élite del club que lleva años apostando por el desarrollo de talento propio. El director deportivo, Jose bonet, expresó sus sensaciones tras el partido de abertura: “Estamos muy orgullosos del papel de Sara, Martina y Lucía en este primer partido del Mundial. No solo están compitiendo al máximo nivel, sino que están siendo protagonistas. Son jugadoras formadas en casa, dentro del proyecto FER, y verlas destacar en un escenario así es la mejor recompensa al trabajo de todo el club”.

Bonet también subrayó el valor de este resultado para las categorías inferiores del club: "Su rendimiento en este debut demuestra que nuestro modelo funciona. Son referentes para nuestras categorías base y un ejemplo de que el esfuerzo, la constancia y la formación tienen recompensa".

El Morvedre, pendiente del Mundial

El club no perderá de vista el camino de las tres jugadoras en este Mundial, deseándoles el mayor éxito posible para las rondas posteriores.