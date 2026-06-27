UGT desgrana en Sagunt la nueva ley que obligará a las grandes empresas a cambiar cómo se desplazan sus trabajadores

No es insólito para nadie que la mayoria de los trabajadores de los polígonos industriales de Sagunt llegan cada día al trabajo en su coche privado. Una realidad que, a partir del 5 de diciembre de 2026, tendrá que empezar a cambiar. La sede de UGT en Sagunt ha acogido esta semana una jornada para analizar los retos que plantea la nueva Ley de Movilidad Sostenible, una norma que obligará a "las empresas de más de 200 trabajadores o 100 por turno a negociar con los sindicatos planes orientados a favorecer desplazamientos más sostenibles, seguros y eficientes al centro de trabajo", como explica el sindicato.

Dificultad con modelos de desplazamientos más sostenibles

La secretaria general de UGT en la comarca, Ana Estellés, puso el dedo en la llaga durante la jornada: "La limitada oferta de transporte público, la insuficiente conexión entre algunos polígonos industriales y los núcleos urbanos, así como la escasez de infraestructuras destinadas a la movilidad ciclista y peatonal, dificultan la implantación de modelos de desplazamiento más sostenibles", señaló. Para Estellés, esta realidad hace necesario impulsar soluciones que mejoren la accesibilidad a las áreas industriales, reduzcan la congestión del tráfico y favorezcan alternativas de transporte colectivo.

Jornada formativa de medio ambiente "Nueva Ley de Movilidad Sostenible" realizada en la Sede de UGT Sagunt. / UGT

"Una oportunidad"

Durante la jornada se subrayó que la negociación de los planes de movilidad sostenible "no debe entenderse únicamente como una obligación legal, sino como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, reducir los tiempos de viaje y avanzar hacia empresas más competitivas y comprometidas con la sostenibilidad", según explican desde UGT. Estellés destacó que "la participación de la representación legal de los trabajadores será un elemento esencial para garantizar que las medidas respondan a las necesidades reales de las plantillas y contribuyan a una movilidad más eficiente".

UGT también puso en valor su papel como agente social en el desarrollo de las políticas de movilidad de la comarca, participando activamente en las distintas mesas de movilidad de los polígonos industriales del Camp de Morvedre junto a administraciones públicas y entidades empresariales. "El diálogo social será una herramienta imprescindible para afrontar con éxito la implantación de la nueva normativa", concluyó Estellés.