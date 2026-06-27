Vandalismo en Canet

Canet d'en Berenguer ha registrado varios actos vandálicos en menos de un mes y todos durante junio, en medio de la preparación para la noche de San Juan y las fiestas de Sant Pere.

El último se ha detectado en la Senda Verda esta misma semana, concretamente, en el espacio destinado para el aula de la naturaleza en el camí dels Horts, del que han arrancado la valla de madera que delimitaba el proyecto y que se había colocado este miércoles. Una especie de cerca que se había instalado como medida de protección para impedir la entrada en los huertos y posibles desniveles con las acequias, explicaban desde el gobierno local.

Valla rota junto al aula de naturaleza. / LEVANTE-EMV

Destrozo de un aseo en el paseo

El ayuntamiento está realizando una valoración económica sobre los daños, además del coste que tendrán que asumir para reponer la valla. "Esto no es solo incivismo, es un ataque al patrimonio de todos. Y lo que es más grave: reponer estos destrozos nos cuesta dinero a todos los vecinos y vecinas. Ese dinero que tenemos que destinar a arreglar lo que unos pocos rompen por pura maldad, es dinero que no podemos invertir en otras mejoras que Canet necesita", afirmaba el alcalde, Pere Antoni.

Sin embargo, este no ha sido el único incidente, también se ha destrozado uno de los aseos del paseo marítimo. Se ha arrancado el lavabo y el inodoro, dejándolo inservible.

Vista del aseo que se ha roto / Ayuntamiento de Canet

Más vigilancia

Ante lo ocurrido, el alcalde adelantaba que se va a intensificar la vigilancia tanto por los alrededores de la Senda Verda como por el paseo marítimo para impedir que algo así vuelva a suceder. "La gente tiene que tener conciencia de todo lo que se está haciendo por Canet y no es de recibo que pasen estas cosas", afirma. Por otro lado, recuerda que "este tipo de actuaciones tienen consecuencias".