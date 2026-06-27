Vandalismo en Canet
Parte de la valla del nuevo proyecto de naturaleza ha sido tumbada y uno de los aseos del paseo marítimo sufrió considerables daños
Canet d'en Berenguer ha registrado varios actos vandálicos en menos de un mes y todos durante junio, en medio de la preparación para la noche de San Juan y las fiestas de Sant Pere.
El último se ha detectado en la Senda Verda esta misma semana, concretamente, en el espacio destinado para el aula de la naturaleza en el camí dels Horts, del que han arrancado la valla de madera que delimitaba el proyecto y que se había colocado este miércoles. Una especie de cerca que se había instalado como medida de protección para impedir la entrada en los huertos y posibles desniveles con las acequias, explicaban desde el gobierno local.
Destrozo de un aseo en el paseo
El ayuntamiento está realizando una valoración económica sobre los daños, además del coste que tendrán que asumir para reponer la valla. "Esto no es solo incivismo, es un ataque al patrimonio de todos. Y lo que es más grave: reponer estos destrozos nos cuesta dinero a todos los vecinos y vecinas. Ese dinero que tenemos que destinar a arreglar lo que unos pocos rompen por pura maldad, es dinero que no podemos invertir en otras mejoras que Canet necesita", afirmaba el alcalde, Pere Antoni.
Sin embargo, este no ha sido el único incidente, también se ha destrozado uno de los aseos del paseo marítimo. Se ha arrancado el lavabo y el inodoro, dejándolo inservible.
Más vigilancia
Ante lo ocurrido, el alcalde adelantaba que se va a intensificar la vigilancia tanto por los alrededores de la Senda Verda como por el paseo marítimo para impedir que algo así vuelva a suceder. "La gente tiene que tener conciencia de todo lo que se está haciendo por Canet y no es de recibo que pasen estas cosas", afirma. Por otro lado, recuerda que "este tipo de actuaciones tienen consecuencias".
Suscríbete para seguir leyendo
- La compraventa de viviendas en Sagunt se queda por primera vez a cero
- Llegan seis conciertos gratuitos al Port de Sagunt
- Sagunt prohíbe las hogueras en la Noche de San Juan en toda su costa ante el riesgo de incendios
- Destrozan de madrugada el cajero de un banco en Benifairó de les Valls y dejan un reguero de daños
- Un nuevo recurso lleva en Canet a suspender la alternativa al festival 'Llamafest'
- Sagunt musealiza el fortín medieval levantado junto a su antiguo puerto romano
- Noche de San Juan: Sagunt desplegará agentes y un dron para evitar hogueras en su litoral norte
- Cobra forma una infraestructura fundamental para el crecimiento urbano e industrial de Sagunt