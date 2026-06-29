Casi 60 contratos en Sagunt para poner a punto su zona rural

Sagunt pone el foco en reforzar el mantenimiento rural del municipio este verano. El ayuntamiento ha dado la bienvenida a 59 personas, 52 peones y 7 capataces, contratadas desde el 1 de julio hasta el 23 de septiembre. La inversión total para llevar a cabo este plan de empleo asciende a 447.097 euros, financiados en su mayor parte por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con 365.727 euros, y el resto, 81.370 euros, con fondos municipales.

Zonas de trabajo

De la misma manera que años anteriores, los trabajos generales consistirán en la limpieza y desbroce de la red de caminos rurales municipales, con especial atención a las zonas próximas a Calderona y Rubio/Escales. Las brigadas actuarán en el camino Viejo de Teruel, la zona del Povitxol e Isleta, los caminos de Llíria y Gausa, la zona Rubio, Hostalera y Fontanelles, Calderona y Montíber y Torreta. También se intervendrá en la acequia del Rey, la acequia de Gabau, el marjal de Almenara y el camino Salvadanys. Entre los trabajos especiales destacan la limpieza y desbroce en la Font de Ribera, la reparación de baches en toda la red de caminos del municipio y la instalación de carteles, espejos y señalización vial para reforzar la seguridad en caminos y diseminados.

El alcalde de Sagunt y la Concejala de Agricultura con otros participantes en la sede del Consell Agrari. / Ayuntamiento de Sagunt

Seguridad para agricultores y bomberos

La bienvenida tuvo lugar en la sede del Consell Agrari, con la participación del alcalde y la Concejala de Agricultura.

El alcalde, Darío Moreno, destacó que los trabajos se llevarán a cabo "en zonas que son vitales para nuestra agricultura, sobre todo caminos rurales, que permiten que nuestros agricultores puedan ir a trabajar". Moreno también subrayó la dimensión de seguridad del plan: son caminos por los que "tienen que poder pasar bomberos o cualquier otro tipo de emergencia en caso de que se dé una situación de esas características".

Por su parte, la concejala de Agricultura, Ana María Quesada, destacó las medidas de bienestar implementadas para los trabajadores: "Cada año hemos tratado de ir implementando medidas que mejoren la calidad de vuestro trabajo, como el abonar el kilometraje o el proporcionaros, al menos, una botella de agua cada día, aparte de los EPI y la protección solar". Quesada también remarcó que "la labor que vamos a realizar es importantísima para nuestro municipio y es algo que los agricultores y las agricultoras están esperando".