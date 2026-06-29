Accidente en la A-7: Herido un conductor tras salirse de la vía en Sagunt

Un conductor ha resultado herido este mediodía tras sufrir una salida de vía en la autovía A-7 en el término municipal de Sagunt por causas que se desconocen.

El accidente se ha producido a la altura del kilómetro 294, poco antes de las 15.50 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque de bomberos del Consorci Provincial de València en Sagunt y un sargento, así como medios sanitarios que atendieron al conductor.

Bomberos del Consorci Provincial de València durante la intervención del accidente. / Consorci Provincial de València

A la llegada de los servicios de emergencia, el conductor ya se encontraba fuera del vehículo y tendido en el suelo. Los bomberos le protegieron de las altas temperaturas con una manta térmica mientras prestaban apoyo a los medios sanitarios desplazados al lugar, como explican desde el Consorci.

Posteriormente, los bomberos también llevaron a cabo labores para eliminar los riesgos derivados del vehículo accidentado.