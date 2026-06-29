Accidente en la A-7: Herido un conductor tras salirse de la vía en Sagunt
Ha podido salir por su pie del coche, pero ha necesitado atención de los servicios de emergencia
Un conductor ha resultado herido este mediodía tras sufrir una salida de vía en la autovía A-7 en el término municipal de Sagunt por causas que se desconocen.
El accidente se ha producido a la altura del kilómetro 294, poco antes de las 15.50 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque de bomberos del Consorci Provincial de València en Sagunt y un sargento, así como medios sanitarios que atendieron al conductor.
A la llegada de los servicios de emergencia, el conductor ya se encontraba fuera del vehículo y tendido en el suelo. Los bomberos le protegieron de las altas temperaturas con una manta térmica mientras prestaban apoyo a los medios sanitarios desplazados al lugar, como explican desde el Consorci.
Posteriormente, los bomberos también llevaron a cabo labores para eliminar los riesgos derivados del vehículo accidentado.
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