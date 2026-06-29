El conjunto defensivo mejor conservado en Morvedre verá la luz al completo en Gilet

Gilet impulsa la última fase para la recuperación de una de las líneas de trinchera mejor conservadas del Camp de Morvedre. Después de sacar a la luz cerca de 350 metros, ahora inicia los trámites para afrontar la recta final de un proyecto que comenzó hace más de un año y que dejará visitable un conjunto defensivo en perfectas condiciones.

Se trata de unos 120 metros de una línea completamente soterrada bajo la montaña, que los desprendimientos de la misma sepultaron bajo piedra y tierra, lo que, por una parte, ha permitido conservarla y alejarla de los actos vandálicos, pero por otra, la ha hecho invisible, hasta el punto de que para muchos era inexistente.

Vista de parte de la línea soterrada / LEVANTE-EMV

Hallazgos esperados

Se sospecha que es el tramo en peor estado, pero del que se espera grandes hallazgos. De momento, los primeros estudios arrojan el emplazamiento de tres nuevos fortines, que se sumarían a otros tres ya encontrados en campañas anteriores; sin embargo, los arqueólogos no descartan hallar un nuevo nido de ametralladora, que sería otra de las joyas de la corona. Una posibilidad más que probable a tenor de lo que se anota en los escritos del general Eixea, quien describió perfectamente en un documento de 1939 los principales puntos defensivos del bando republicano en esta comarca. Informes que se custodian en el archivo militar de Ávila y que dieron a conocer un grupo de investigadores vinculados con el Camp de Morvedre, tal y como publicó Levante-EMV. En este documento se habla de dos trincheras en esta línea defensiva, en la zona de la ermita de Gilet. Sin embargo, hay que recordar que aunque este conjunto defensivo rodeaba la montaña, las construcciones que se levantaron en esta al finalizar la guerra, rompieron la continuidad de esta línea, de la que quedan por ahora, después de lo excavado, cerca de 500 metros, que no es poco.

Algunos restos de línea que salen a la luz / LEVANTE-EMV

Trabajos

Los trabajos esperan dar comienzo a finales de agosto, principios de septiembre, después de una licitación que desde el ayuntamiento apuntan que será inminente. Una actuación que cuenta con un plazo de ejecución de tres meses, por lo que su finalización se estima para antes de diciembre, si no surgen imprevistos.

Esta intervención, que sacará a la luz lo que queda de este conjunto defensivo, se llevará a cabo bajo la dirección de arqueólogo, José Martínez, como en las campañas anteriores y cuenta con un presupuesto de 75.500 euros, procedentes de la Presidència de la Generalitat, dentro de la subvención para la dinamización cultural, adecuación y renovación de los bienes y espacios culturales de la Comunitat Valenciana , así como para su fomento y desarrollo.

Además de dejar al descubierto esta línea y los elementos defensivos que la componen, el importe también servirá para su puesta en valor, ya que el proyecto contempla la instalación de paneles informativos, en los que se explicará la relevancia de esta línea defensiva del Palància, que, en este caso vigilaba tanto la carretera de Teruel como el propio río por donde planeaban los aviones italianos con objetivos en Port de Sagunt. Precisamente, de ahí la importancia de los fortines, de los que dos se esperan con techo y uno sin él.

Línea de trincheras que se excavará / LEVANTE-EMV

Accesos

A toda esta actuación se añade una última, en proceso de estudio por parte del Ayuntamiento de Gilet, que se centrará en diseñar una ruta hasta el conjunto defensivo que permita llegar a este con facilidad a través de señalítica y un camino de acceso perfectamente delimitado. "La línea de trincheras ha despertado gran interés entre la gente del pueblo y de quienes nos visitan. Desde luego, que es un recurso turístico más y un reclamo para las visitas", adelantaban desde el consistorio.