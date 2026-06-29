Fallece el cantautor Joan Valls, un referente para varias generaciones

El Camp de Morvedre ha perdido a uno de los referentes de varias generaciones: el cantautor de Faura Joan Valls. Su condición de autodidacta no le impidió dejar más de doscientas cincuenta canciones "que hoy forman un archivo emocional e identitario para el territorio", como explica el presidente de L'Arxiu Morvedre, Albert Llueca.

Su trayectoria artística empezó a finales de los años setenta con 'La bola del mundo', "una composición que ya mostraba su manera directa y tierna de narrar la realidad", apunta Llueca. "En 1981 debutó al Teatro Romano de Sagunto en un festival de música folk, donde obtuvo el segundo lugar, y aquel mismo año grabó su primer 'cassette' en los estudios Tabalet de Alboraya. Sin buscar circuitos profesionales ni grandes escenarios, Valls optó por una carrera arraigada a su entorno, centrada en espacios pequeños y en un público que valoraba la sinceridad de sus canciones", añade.

Joan Manuel Serrat y Joan Valls. / L'Arxiu Morvedre.

Valls también fue un dinamizador cultural, siempre sin perder de vista la lengua ni las raíces. "Organizó festivales de canciones inéditas en valenciano, participó en programas de televisión e impulsó iniciativas solidarias. Su presencia era habitual en actos locales, siempre con una guitarra en la mano y una voluntad clara de hacer de la música un espacio de proximidad y cohesión", recuerda.

Llueca ha lamentado profundamente la pérdida: “La muerte de Joan Valls es un golpe para nuestro territorio. Representaba una manera de entender la cultura desde la humildad y la persistencia. Sus canciones son memoria viva, un retrato honesto de la Vall de Segó y de la gente que lo habita”.

Joan, junto a otros músicos. / L'Arxiu Morvedre

Reconocimiento público

El presidente de L'Arxiu Morvedre ha remarcado también la necesidad de un gesto institucional: “Joan Valls necesita un reconocimiento público. No solo por su trayectoria musical, sino por su aportación continuada en la vida cultural y social de la comarca. Dedicó décadas a hacer crecer la cultura local, y es justo que el territorio le devuelva ese aprecio con un homenaje a la altura del que significó.”

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A su juicio, "la muerte del cantautor abre una reflexión sobre el valor de la cultura que se hace desde la base, aquella que no busca notoriedad pero sostiene la identidad de un pueblo. Valls fue una voz que narró la Vall de Segó con honestidad, convirtiendo la cotidianidad en canción y la memoria en melodía. Su legado queda vivo en sus composiciones, en los escenarios que pisó y en las personas que lo escucharon. Su obra continúa siendo una luz que perdura".