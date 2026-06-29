Impresionante fiesta de final de temporada del Atlético Gilet

El Atlético Gilet sabe cómo despedir una temporada. El club celebró el pasado fin de semana su tradicional fiesta de fin de temporada, reuniendo a más de 600 personas en una jornada marcada por la convivencia, el deporte y el ambiente familiar.

Actividades

El acto principal fue un concurso de paellas entre los diferentes equipos de la Escuela de Fútbol, en el que se cocinaron alrededor de 25 paellas, convirtiéndose en el gran punto de encuentro para jugadores, entrenadores, familias y aficionados del club.

Durante toda la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de numerosas actividades para todas las edades, entre ellas castillos hinchables, un toro mecánico, música en directo y sesiones de DJ que mantuvieron un ambiente festivo y de compañerismo. La celebración se prolongó hasta bien entrada la noche, poniendo el mejor colofón a una temporada llena de emociones.

Homenaje

Uno de los momentos más emotivos del día fue el homenaje que el club rindió a jugadores, entrenadores y miembros de la entidad por su dedicación, compromiso y trayectoria durante la temporada, reconociendo públicamente el esfuerzo de todas las personas que forman parte de la gran familia del Atlético Gilet.

Además, el club hizo entrega de un obsequio de fin de temporada a todos los jugadores de la Escuela de Fútbol, como recuerdo y reconocimiento a su esfuerzo, compromiso e ilusión durante todo el curso.

Con esta celebración, el Gilet despide una temporada llena de ilusión, crecimiento y éxitos deportivos, reafirmando su apuesta por el fútbol base y por los valores de compañerismo, respeto y convivencia que caracterizan al club.

La directiva quiso agradecer la implicación de todas las familias, voluntarios, patrocinadores y colaboradores "que hicieron posible una jornada que volvió a demostrar la fortaleza y unión de la familia del Atlético Gilet", apuntan.