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TRIBUNA

Joan Valls, la veu d'un poble

Joan Valls durante un concierto.

Joan Valls durante un concierto. / L'Arxiu Morvedre

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Consol Duran

Alcaldesa de Faura

Hi ha pobles que s'expliquen amb llibres. Altres, amb fotografies. Faura també s'explica a través de les cançons de Joan Valls.

Hi ha persones que expliquen un poble. I n'hi ha d'altres que, a més, l'ajuden a construir. Joan Valls va ser una d'eixes persones. Amb la seua música va posar veu als sentiments compartits de moltes generacions i va convertir els nostres carrers, els nostres paisatges, les nostres festes i els nostres records en patrimoni col·lectiu.

Hui no acomiadem només un cantautor. Acomiadem una persona que va entendre que estimar un poble també és cantar-lo, preservar la seua llengua, donar valor a les seues històries i transmetre-les als qui vindran darrere. Sense buscar protagonisme, va contribuir com pocs a construir la identitat cultural de Faura i de la Vall de Segó.

Les institucions tenim la responsabilitat de preservar el nostre patrimoni material. Però hi ha un altre patrimoni, més intangible i igualment valuós, que només és possible gràcies a persones com Joan Valls: el que es construeix amb la música, amb la paraula i amb les emocions compartides. Eixe és el llegat que ell ens deixa.

Joan Valls durante un concierto.

Joan Valls durante un concierto. / L'Arxiu Morvedre

Quan desapareix una veu així, no només perdem un músic. Perdem una part de la nostra memòria col·lectiva, algú que ens ajudava a entendre qui som i d'on venim. Però també sabem que hi ha persones que no marxen del tot, perquè continuen presents cada vegada que les seues cançons tornen a sonar i cada vegada que algú descobreix, a través d'elles, l'amor per aquesta terra.

En nom de tot el poble de Faura, vull traslladar el nostre condol més sincer a la seua família, als seus amics i a totes les persones que van compartir amb ell el camí de la música i la cultura. I, sobretot, vull expressar el nostre agraïment.

Perquè hi ha persones que deixen una obra. Joan Valls ens deixa, sobretot, una manera d'entendre la cultura: com una forma de fer poble, de crear comunitat i de donar veu a allò que som.

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Hi ha veus que s'apaguen. I n'hi ha d'altres que acaben formant part, per sempre, de la veu d'un poble. La de Joan Valls és una d'elles.

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