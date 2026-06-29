Llega a Sagunt un taller gratuito para saber interpretar los riesgos en caso de inundación

Después de la DANA, existe un constante incertidumbre de que forma hay que actuar en caso de inundación. El próximo lunes 6 de julio, el salón de actos del Casal Jove de Port de Sagunt acogerá a las 17:30 horas un taller gratuito organizado por el grupo de investigación RIUMED y la Universitat de València, en colaboración con el Ayuntamiento de Sagunt, para aprender a interpretar la cartografía de riesgo de inundación de la cuenca del río Palància. Las plazas están limitadas a 60 personas, la inscripción se puede realizar a través de este enlace .

Actividades incluidas y material utilizado

El Ayuntamiento de Sagunt afirma que el taller es participativo y los asistentes trabajaran en grupos reducidos de seis hasta 10 personas con distintos materiales, principalmente cartográficos, para mejorar su comprensión sobre el riesgo de inundación y conocer mejor las características de la cuenca del Palància.

Programación del taller en el Casal Jove. / Ayuntamiento de Sagunt

El taller incluirá tres actividades principales: La sesión arrancará a las 17:30 horas con la recepción de asistentes y una presentación a las 17:45. A las 18:00 comenzará la primera actividad, centrada en conocer cómo es la cuenca fluvial del lugar donde vive cada participante, con una duración de 40 minutos. A las 18:40 arrancará la segunda actividad, dedicada a analizar cuál es el riesgo de inundación en esa cuenca, que se prolongará hasta las 19:20. Tras una pausa para el café de 20 minutos, la sesión cerrará a las 19:40 con una tercera actividad sobre cómo acceder a información oficial y fiable en situaciones de peligro, que concluirá a las 20:00 horas, según el Ayuntamiento de Sagunt.

El taller no es una iniciativa aislada. El programa de RIUMED y la Universitat de València ya ha recorrido otros municipios de la provincia afectados por el riesgo de inundación, como Alfara del Patriarca, Alboraya, Benetússer y Massanassa. A lo largo de cada sesión se realizan también diversos cuestionarios que permiten avanzar en la investigación sobre la percepción y el conocimiento ciudadano del riesgo, con el objetivo de contribuir al diseño de estrategias de prevención más efectivas.