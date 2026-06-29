Vuelven los Atardeceres: Sagunt impulsa actividades gratuitas para descubrir el Marjal durante el verano

Descubrir un humedal protegido durante el verano y disfrutar de actividades complementarias, de forma totalmente gratuita, es posible en Sagunt. Durante julio y agosto La Casa Penya cambia de horario y, en lugar de abrir los domingos por la mañana, lo hará los jueves por la tarde. Igual que veranos pasados, las actividades tendrán lugar durante las horas de menos calor para descubrir el centro medioambiental de la Marjal de Almardà-Almenara. En especial, con cinco visitas guiadas, un taller de enea, un cuentacuentos, una jornada de yoga y un teatro infantil. Estas actividades han sido organizadas de la mano de Acció Ecologista-Agró con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunt.

Actividades: Atardeceres y tesoros naturales

La programación comienza con la observación del primero de los nueve Atardeceres previstos para el verano de 2026, el próximo jueves 2 de julio, con el propósito de lograr la mayor participación en una visita guiada para descubrir los tesoros naturales de la Marjal de Almardà-Almenara y disfrutar de la siempre espectacular puesta de sol. Esta actividad, se repite el jueves 16 de julio, el jueves 30 de julio, el jueves 13 de agosto y el jueves 27 de agosto, arrancará a las 19.00 horas y finalizará aproximadamente a las 21.00 horas.

Además de estas cinco visitas guiadas, el jueves 9 de julio, a las 19.30 horas, la Casa Penya convoca una actividad de teatro infantil. Ese Atardecer, la compañía XA! Teatre representará su obra La mirada de Júlia, que tiene como protagonistas a los murciélagos y con la cual ha colaborado desde la Casa Penya asesorando sobre la biología y las costumbres de nuestras aliadas de la noche.

El jueves 23 de julio se producirá un Atardecer diferente, ya que a partir de las 19.30 horas está programado una sesión de yoga en la marjal con Isidora Sánchez, profesora de yoga y mindfulness del Campus Obert a la Ciutadania (Universitat Popular) del Ayuntamiento de Sagunt.

Cartel con la programación de las actividades de la Casa Penya. / Acció ecologista-Agró

En el mes de agosto, la primera actividad especial de los Atardeceres estará orientada a las más pequeñas de la casa. Será el jueves 6 a las 19.30 horas, con la visita de la siempre divertida y entretenida Niñacristal para deleitarnos con el cuentacuentos El pequeño samaruc. Con estas ocurrentes historias se conocerá en familia a este valiente pececillo que vive en las aguas dulces valencianas y cuáles son las amenazas a las que se enfrenta.

Para finalizar, el jueves 20 de agosto, a las 19.00 horas, Casa Penya recibe a la artesana Amparo Calero, su taller esta enfocado en la enea, un oficio históricamente masculinizado que se está perdiendo y que Amparo trata de recuperar y reconquistar con su proyecto Cadira de Boga.

Formato de inscripción

Si quieres venir a alguna de las cinco visitas guiadas, en principio no es necesaria inscripción previa. Pero se recomienda previo aviso, especialmente si venís con un grupo de más de cuatro personas, es necesario enviar un correo a este enlace visitescasapenya@gmail.com.

Para participar en las cuatro actividades especiales de los Atardeceres, sí es necesaria inscripción previa. Para apuntarte, solo tienes que completar los siguientes formularios de inscripción y recibir después el correo de confirmación de tu plaza o plazas: teatro infantil del 9 de julio (https://forms.gle/83R8teiEXD3qCHQp6), jornada de yoga en el marjal del 23 de julio (https://forms.gle/szqrScCF7cJMVTrc6), cuentacuentos del 6 de agosto (https://forms.gle/fCYXJgf59qUNVLww8) y taller de enea del 20 de agosto (https://forms.gle/vwrLWxf77Yr3fGXB9).