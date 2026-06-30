Avanza una inversión de más de dos millones en varios colegios de Sagunt

La mejora de varios colegios de Sagunt "avanza a buen ritmo", según han asegurado desde el ayuntamiento tras una visita municipal a unas obras cuyo importe total supera los dos millones de euros.

Las actuaciones están en marcha en tres centros del Port: El CEIP Baladre, el CEIP Maestro Tarrazona y el CEIP Cervantes. Se trata de intervenciones ejecutadas por el ayuntamiento y financiadas por la Conselleria de Educación pues forman parte del Pla Edificant de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana.

Mejoras

Las obras del CEIP Baladre tienen la mira puesta en el sistema eléctrico y la accesibilidad del centro, así como en la calefacción del edificio de Infantil, la mejora del patio de Primaria y la adecuación del aula de 2-3 años. El trabajo comporta un presupuesto de 903.909 euros y la fase última de finalización de las obras está prevista para el último trimestre de 2026.

En relación con el CEIP Maestro Tarrazona, se está realizando una intervención integral del sistema eléctrico, así como del sistema de calefacción del centro escolar. Esta actuación también entrará en su fase final en el último trimestre del año y la inversión suma 1.144.024 euros.

Respecto al CEIP Cervantes, las obras tienen el objetivo de mejorar el patio y la accesibilidad del centro mediante la instalación de un ascensor con un presupuesto que alcanza los 208.336 euros.

Participantes del Ayuntamiento de Sagunt comprobando la mejora de los colegios. / Ayuntamiento de Sagunt

La delegación municipal que ha visitado las actuaciones ha estado encabezada por el alcalde, Darío Moreno, y el concejal de Educación, Raúl Palmero aunque también han participado del concejal de Contratación, Javier Raro, y el de Juventud e Infancia, Roberto Rovira.

"Estamos muy contentos"

Darío Moreno ha expresado que esta intervención se basa en cumplir la normativa de renovación de sistemas eléctricos: “Pero también se está trabajando en otros aspectos de importancia como la seguridad y la accesibilidad para que, si el alumnado tiene algún problema de movilidad, este hecho no le afecte negativamente en su educación”. El alcalde ha terminado afirmando que “estas intervenciones son necesarias para dignificar nuestros centros públicos”.

“Hoy nos hemos desplazado a estos tres colegios públicos para ver la evolución delas obras y estamos muy contentos del progreso de las intervenciones que se están ejecutando pensando en el bienestar de los alumnos y las alumnas de nuestra ciudad”, ha añadido el concejal de Educación. Raúl Palmero ha destacado que principalmente se está actuando en la accesibilidad, la ventilación de aire, la instalación de ascensores y la colocación de escaleras de evacuación ante incendios, entre otras medidas.

Desde el consistorio se remarca que, a pesar de que todavía no ha comenzado la actuación, el Pla Edificant también contempla la mejora del CEIP Montíber mediante la asignación de un presupuesto de 1.518.942 de euros. Así, se realizará una intervención integral del sistema eléctrico y del sistema de calefacción, se adecuará el aula de 2-3 años, se repararán las cubiertas y se mejorará la accesibilidad del centro.