Así avanza en Sagunt la multimillonaria instalación de contenedores inteligentes

La renovación del parque de contenedores de Sagunt sigue avanzando con la instalación de 1.634 nuevas unidades "inteligentes" y equipadas con tecnología que permitirá optimizar el sistema de recogida de residuos.

La actuación impulsada por el ayuntamiento, a través de la empresa Contenur, entra ya en su fase final después de que se hayan colocado más de dos tercios de los nuevos contenedores. El proceso concluirá a finales de agosto, cuando también entren en funcionamiento los sensores que incorporarán estos dispositivos para recopilar información en tiempo real sobre aspectos como la fecha de recogida, la ubicación o el pesaje de los residuos.

La renovación contempla la instalación de 593 contenedores para la fracción resto, 346 para envases, 345 para papel y cartón y 350 destinados a residuos orgánicos. Todos los contenedores retirados serán reciclados para su posterior reutilización.

Principales novedades

Una de las principales novedades del proyecto es la incorporación de sensores que permitirán conocer el estado de cada contenedor y mejorar la planificación del servicio. Gracias a esta información, la Sociedad Anónima de Gestión (SAG) podrá adaptar las rutas y la frecuencia de recogida a las necesidades reales de cada zona. Otro avance es la reorganización de los contenedores.

Contenedores situados en Sagunt. / Redacción Levante-EMV

En total, se crearán alrededor de 350 baterías completas distribuidas por toda la ciudad, que incluirán todas las fracciones: envases, cartón, orgánica, vidrio y resto. Así, la ciudadanía podrá depositar todos sus residuos en un único punto, evitando desplazamientos innecesarios y facilitando la separación en origen. El objetivo es optimizar los recursos disponibles y evitar situaciones como el desbordamiento de contenedores en determinados puntos del municipio. De esta manera, los vecinos podrán depositar todos sus residuos en un mismo lugar sin necesidad de desplazarse a distintos puntos para reciclar cada tipo de material.

Según la planificación municipal, la distancia entre estas baterías será de aproximadamente 150 metros, con el objetivo de que la mayoría de la población disponga de un punto de recogida completo cerca de su domicilio.

Mayor capacidad y accesibilidad

La renovación también supondrá una mejora en la accesibilidad. Los nuevos modelos tendrán una capacidad de 3.000 litros, excepto los destinados a materia orgánica, que contarán con 2.000 litros. Además, prescindirán de mecanismos como pedales o palancas, facilitando su utilización por parte de la ciudadanía. Su diseño, de menor altura, también busca mejorar la visibilidad en la vía pública y reforzar la seguridad vial.

Parte de la actuación se enmarca dentro de la línea de intervención 3 del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Sagunt dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

La inversión total asciende a 1.880.646,85 euros. De esta cantidad, 916.968,38 euros proceden de fondos municipales, mientras que la Unión Europea aporta 189.497,53 euros a través de los fondos Next Generation. El resto, 774.180,94 euros, corresponde a financiación de la planta de regasificación Saggas.