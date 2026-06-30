Compromís ya tiene nuevo secretario local en Sagunt

Compromís per Sagunt ya tiene un nuevo secretario local después de la reciente dimisión de Albert Llueca de este cargo. El partido ha elegido por unanimidad a Albert Oliver para esta responsabilidad durante la última asamblea celebrada en su sede de la calle Alorc. Una elección que llega a menos de un año de las elecciones municipales de 2027.

"Fidelidad al pueblo"

Como explica Albert Oliver, nuevo secretario local, "abrimos una nueva etapa en el valencianismo político en Sagunt, donde trabajaremos con fuerza siendo coherentes con las ideas y valores que han definido a nuestro colectivo en Morvedre durante más de cuarenta años: fidelidad al pueblo valenciano e impulso de proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas".

Albert Oliver. / Compromís Sagunt

Objetivos

El nuevo secretario local también declaró cuál era uno de sus principales objetivos tras su elección: "Personalmente, mi objetivo principal es continuar la labor previa desarrollada por mis predecesores de mejora de la organización interna y adaptación a nuevas formas de participación de la militancia. Por otro lado, continuar con la tendencia positiva del número de afiliaciones en Sagunt y preparar al colectivo de cara a la próxima contienda electoral son otras de las prioridades que me he marcado", continúa Oliver.

Para finalizar, Albert cerró su intervención con un mensaje de confianza a su militancia: "Soy muy consciente del gran colectivo militante del que formo parte y de su capacidad de trabajo y movilización, como lo demuestran la gran cantidad de actos, eventos e iniciativas que somos capaces de generar. Por este motivo, tengo plena confianza en cada una de las personas que integran Compromís Sagunt de cara a conseguir unos buenos resultados el próximo 2027".