La 'Llum de les Candeles' volverá a iluminar Algímia de la forma más poética

La programación impulsada por l'Òliba Cultural en Algímia d'Alfara crece en las próximas semana con dos actividades abiertas al público, entre las que destaca la celebración de la II Nit de la Poesia a la Llum de les Candeles, una cita que volverá a convertir la plaza de la Iglesia en un espacio de encuentro para la literatura, la música y la convivencia.

El acto tendrá lugar el sábado 11 de julio, a las 21:30 horas, y combinará una cena de "pa i porta" con un recital poético y "una pequeña sorpresa musical", todo ello bajo el ambiente íntimo y evocador que caracteriza a la Llum de les Candeles. La iniciativa pretende ofrecer una experiencia cultural diferente, en la que la luz de las velas acompañe a la palabra poética en un entorno especialmente cuidado.

La inscripción para participar en la velada tiene un precio de 5 euros y los interesados podrán formalizar su inscripción en la biblioteca los días 1 y 2 de julio, así como 7 y 9 de julio, en horario de 18:30 a 20:30 horas.

Además de esta propuesta, l'Òliba Cultural ha programado para el domingo 5 de julio la conferencia del historiador local Helios Borja, titulada «La restauración de la iglesia de Sant Joan del Mercat» de València, una cita dirigida a los aficionados al patrimonio y la historia que ha impulsado junto a la Associació del Patrimoni Cultural d'Algímia.