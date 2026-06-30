Malestar entre los socorristas de las piscinas de Sagunt

Intersindical Valenciana ha denunciado el "creciente malestar existente" entre la mayoría de los socorristas de piscina "afectados por los horarios que el ayuntamiento quiere imponer". Mientras desde el gobierno local afirman "estar trabajando la propuesta desde el diálogo con las representaciones sindicales, dando respuesta a las diversas necesidades de la plantilla", este sindicato ya ha alertado de que el colectivo se plantea acciones de protesta.

Según Intersindical, "durante los últimos años, las personas que trabajan en las piscinas municipales vienen trasladando su preocupación por la organización de los turnos. Lejos de resolverse esta situación, la propuesta presentada en la mesa de negociación ha generado un importante sentimiento de descontento y desmotivación entre los trabajadores y trabajadoras afectados".

Según el sindicato, la propuesta realizada para mejorar las condiciones de los trabajadores abordada en la mesa de negociación celebrada recientemente no alcanzó ningún acuerdo. "Por ello no sorprende que tanto Intersindical, sindicato mayoritario en el ayuntamiento, como el colectivo de monitores-socorristas hayan rechazado la propuesta en asamblea convocada al efecto y planteen la adopción de medidas de protesta", apuntan.

Sobrecarga de trabajo

A la reorganización horaria, se le suma la creciente preocupación por otro asunto: Desde Intersindical denuncian que las bajas laborales temporales no están siendo cubiertas, lo que obliga al resto de trabajadores a asumir una mayor carga de trabajo y una reorganización constante de los turnos. El sindicato considera que esta situación está afectando de manera negativa tanto a las condiciones laborales de la plantilla como a la calidad del servicio que se presta en las piscinas municipales.

Piscina del Poliportivo de Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Asimismo, sostiene que el malestar no responde a casos "individuales o aislados", sino que es "una demanda colectiva que afecta a una parte importante del colectivo", por lo que reclama "soluciones negociadas" y que cualquier cambio en la organización del servicio se negocie con criterios "transparentes, objetivos y consensuados", teniendo en cuenta la opinión mayoritaria de los trabajadores.

Para el sindicato, "preocupa que mientras se defiende públicamente la aplicación de criterios de objetividad y equidad, en la mesa de negociación se hayan contemplado determinados supuestos específicos que reciben un tratamiento diferenciado y privilegiado, sin que dichas medidas respondan a la voluntad expresada mayoritariamente por el colectivo afectado".

Derechos de monitores y monitoras

Por ello, remarcan que la última asamblea del colectivo afectado "permitió constatar el malestar unánime de la plantilla". Así, el sindicato considera "imprescindible abrir un verdadero proceso de diálogo y negociación que permita revisar los criterios actualmente aplicados y alcanzar acuerdos teniendo en cuenta la voluntad mayoritaria de la plantilla".

Intersindical apunta además que "seguirá defendiendo con firmeza los intereses de los monitores y monitoras socorristas y reclamando soluciones justas, transparentes y consensuadas que garanticen la igualdad de trato, el respeto a la antigüedad, los derechos adquiridos y el reconocimiento de la experiencia y trayectoria profesional de las personas trabajadoras. La plantilla merece ser escuchada, respetada y tenida en cuenta", expresan desde Intersindical.

Respuesta municipal

Desde el gobierno local, sin embargo, resaltan que su objetivo "es reorganizar el trabajo para poder prestar un servicio eficiente y de calidad para la ciudadanía, pero también plantear criterios homogéneos que eviten situaciones discriminatorias entre los trabajadores", dicen afirman "estar trabajando la propuesta desde el diálogo con las representaciones sindicales".