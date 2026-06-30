Quinto incendio en quince días en Morvedre

Unos terrenos abandonados llenos de maleza y unos viejos aperos han sido hoy el combustible perfecto de un incendio declarado junto a A-7 en Sagunt que ha provocado una negra humareda en un terreno cercano a la autovía. El siniestro, además, ha aumentado a cinco el número de siniestros registrados en la comarca en los últimos quince días.

La alarma ha saltado sobre las 09:33 horas cuando las llamas han empezado a cogerse no solo en los matorrales, también en enseres, lo que ha generado una gran humareda de color negro bien visible en lugares como el colegio adventista.

Esto ha movilizado a dos dotaciones de bomberos del parque de Sagunt, al sargento de ese mismo parque y a dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, como han explicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos a preguntas de Levante-EMV.

Un momento del incendio junto a la A-7 en Sagunt. / Consorcio de Bomberos.

A ellos se les han sumado efectivos de la Guardia Rural de Sagunt.

Este despliegue ha permitido controlarlo horas después, aunque a última hora de la mañana se realizaban tareas finales de repaso del perímetro.

En total, se han visto afectados 1.200 m2 de terreno y restos de materiales de viejos aperos, como han precisado desde el Consorcio Provincial de Bomberos.