Quinto incendio en quince días en Morvedre
Bomberos y unidades forestales han tenido que sofocar hoy un fuego que ha quemado junto a la A-7 unos 1.200 m2 de campos abandonados y restos de aperos
Unos terrenos abandonados llenos de maleza y unos viejos aperos han sido hoy el combustible perfecto de un incendio declarado junto a A-7 en Sagunt que ha provocado una negra humareda en un terreno cercano a la autovía. El siniestro, además, ha aumentado a cinco el número de siniestros registrados en la comarca en los últimos quince días.
La alarma ha saltado sobre las 09:33 horas cuando las llamas han empezado a cogerse no solo en los matorrales, también en enseres, lo que ha generado una gran humareda de color negro bien visible en lugares como el colegio adventista.
Esto ha movilizado a dos dotaciones de bomberos del parque de Sagunt, al sargento de ese mismo parque y a dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, como han explicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos a preguntas de Levante-EMV.
A ellos se les han sumado efectivos de la Guardia Rural de Sagunt.
Este despliegue ha permitido controlarlo horas después, aunque a última hora de la mañana se realizaban tareas finales de repaso del perímetro.
En total, se han visto afectados 1.200 m2 de terreno y restos de materiales de viejos aperos, como han precisado desde el Consorcio Provincial de Bomberos.
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