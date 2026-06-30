Sagunt: El PP urge a cumplir el acuerdo plenario para proteger a los taxistas del sol

Las altas temperaturas han vuelto a poner sobre la mesa una reivindicación exigida por los taxistas de Sagunt de hace meses. El Partido Popular (PP) ha denunciado la falta de actuación del gobierno presidido por Darío Moreno ante el acuerdo aprobado de casi tres meses por el pleno municipal para instalar porches de sombra y cargadores eléctricos en varias paradas del municipio continúa sin ejecutarse cuando ya ha comenzado el verano.

Según recuerdan los populares, la iniciativa fue presentada a petición del colectivo de taxistas del Camp de Morvedre y obtuvo el respaldo del pleno con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de estos profesionales durante los meses de mayor calor.

Sin embargo, el grupo municipal asegura que, casi tres meses después de su aprobación, los taxistas siguen sin conocer un calendario de ejecución y sin que se haya puesto en marcha ninguna actuación.

"No hay sombra por ningún sitio"

El portavoz del Partido Popular, Ximo Catalán, sostiene que el colectivo ha trasladado nuevamente su malestar por la situación. "Me preguntan prácticamente todos los días mis compañeros si nos van a poner los porches. Ya ha entrado el verano y no hay sombra ninguna por ningún sitio, ni siquiera los árboles", explican los propios taxistas, según recoge la formación en un comunicado.

Catalán considera que el gobierno municipal ha convertido el acuerdo plenario en "papel mojado" y recuerda que la propuesta pretendía ofrecer unas condiciones de trabajo más adecuadas para un servicio público esencial.

Desde el Partido Popular lamentan que la gestión del gobierno socialista vuelva a caracterizarse por la lentitud incluso cuando existe un acuerdo plenario que debería impulsarse con prioridad: "Lo preocupante ya no es solo la falta de ejecución. Es que ni siquiera se ha informado al colectivo de cuál es la situación, si existe un proyecto, si hay plazos o si se está trabajando en alguna alternativa. El silencio es absoluto."

Parada de taxis sin sombra en la estación de Renfe. / Levante-EMV

Los populares consideran que el gobierno de Darío Moreno vuelve a demostrar que aprobar iniciativas resulta mucho más sencillo que gestionarlas: "Gobernar no consiste únicamente en levantar la mano en un pleno. Gobernar es cumplir los compromisos adquiridos, dar respuestas a la ciudadanía y actuar cuando existe una necesidad evidente. En este caso no se ha hecho ninguna de las tres cosas."

Reclamación de actuación inmediata

El Partido Popular solicita al ayuntamiento que acelere la instalación de los porches comprometidos y que, mientras se ejecuta la actuación definitiva, estudie medidas provisionales que permitan ofrecer sombra a los taxistas durante los meses de mayor calor. "No podemos normalizar que quienes prestan un servicio esencial para la movilidad de nuestra ciudad trabajen durante horas bajo un sol abrasador mientras un acuerdo aprobado por el Pleno sigue guardado en un cajón. Los taxistas necesitan sombra ya, no dentro de unos meses. La buena gestión se demuestra cumpliendo los compromisos, y en este asunto Darío Moreno vuelve a llegar tarde", concluye Ximo Catalán.