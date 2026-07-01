Más de 110 personas ultiman en el Port de Sagunt un ambicioso musical

Más de 110 personas dan los últimos retoques estos días en el Port de Sagunt al último espectáculo impulsado desde la Unión Musical Porteña (UMP). Se trata de “Una lámpara maravillosa”, un musical inspirado en la famosa película animada ‘Aladdin’ producida por Walt Disney. Para darle forma, el montaje pondrá en escena a los componentes de la Banda Sinfónica y Coro de la Unión Musical Porteña, un cuadro de actores y cantantes, así como el grupo de danza de la escuela de baile Aescena.

El trabajo se está preparando de manera concienzuda desde el pasado mes de octubre y se estrenará el próximo sábado 4 de julio a las 22 horas en los Jardines del Centro Cívico de Port de Sagunt. La representación abrirá así el festival ‘Música al Port’, que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Sagunt y es de entrada gratuita.

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La Banda Sinfónica y el Coro de la Unión Musical Porteña actuarán bajo la dirección del director Jorge Vivas Baquero. Además del esfuerzo de los músicos, también destaca el realizado por el coro de adultos que durante los últimos meses ha venido ensayando, dirigido por su directora, Leana Ramírez.

De la dirección teatral se encarga el porteño Antonio Ruiz, quien cuenta a sus espaldas con una dilatada carrera de varias décadas al frente de este tipo de montajes.

El grupo de bailarines, perteneciente a la escuela de baile Aescena, estará dirigido por la experimentada Magda Fuertes. En los principales papeles pondrán su voz Abdón Sampedro, como Aladdín; Bárbara Gramaje encarnará a Jasmine; y será Víctor Arévalo el que actuará como genio.

Toda la carne en el asador

Ya viene siendo tradicional que la Unión Musical Porteña pone toda la carne en el asador para participar, año tras año, en el festival ‘Música al Port’, donde obtiene el calor de un público que, edición tras edición, da un lleno hasta la bandera.

Pese a lo ambicioso de este tipo de montajes, experiencia en hacerlos realidad no le falta. De hecho, en ediciones anteriores, la UMP ofreció musicales como El Rey León, Mamma Mia, o Queen, y confía en que este año, con “Una lámpara maravillosa” el público se vuelque y disfrute de su cuidada puesta en escena.