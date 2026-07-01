Apoyo sindical en Sagunt a las delegadas de una residencia que denunciaron agresiones

Comisiones Obreras ha realizado una concentración a las puertas de la residencia de Sagunt para evidenciar «su apoyo y reconocimiento» a la labor sindical desarrollada por las delegadas del comité de empresa que decidieron denunciar públicamente «las agresiones sufridas durante años» por parte de usuarios sin que, según CC OO, se tomen medidas eficaces que logren ponerles freno.

Aunque desde la empresa se aseguró después que «no se trata de una situación estructural sino relativa a una persona con un control de impulsos limitado», desde el sindicato se ha insistido en demandar medidas como la contratación de seguridad privada y afear «la precaria situación en que se trabaja desde el punto de vista preventivo» en esta residencia «tras años de tratar el problema tanto en el Comité de Seguridad y Salud como mediante reuniones con la dirección».

Para Minerva Almor, secretaria general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO en Camp de Morvedre i Alt Palància, «la denuncia pública realizada por estas compañeras ha sacado a la luz una situación que ha generado múltiples respuestas de empatía y apoyo desde profesionales del sector sociosanitario. Desde Comisiones Obreras vamos a seguir luchando para que se mejoren las condiciones laborales y de seguridad y esperamos que la acción realizada por estas compañeras inicie un proceso de cambio que mejorará sustancialmente las condiciones laborales en este centro de trabajo y en el sector».

Por su parte, Sergio Villalba, secretario general de CC OO en la comarca traslada «todo el apoyo, la solidaridad y el reconocimiento del sindicato» a las delegadas por su compromiso con la defensa de los derechos laborales y la reclamación de trabajar con seguridad. «El tiempo os dará la razón y mostrará que lo que hoy parece imposible, se logrará gracias a personas como vosotras y que en la acción colectiva ejercida mediante CC OO está el poder de cambiar las cosas», afirma.