Canet arranca su verano cultural con más de 30 actividades gratuitas

Canet d'en Berenguer dará este jueves, 2 de julio, el pistoletazo de salida a su programación cultural de verano con la proyección de "Regreso al futuro", el clásico de ciencia ficción dirigido por Robert Zemeckis. La película podrá verse a las 22:00 horas en la Casa de los Llano situada en su casco histórico y marcará el inicio de una agenda que se extenderá hasta el 28 de agosto con más de una treintena de actividades gratuitas.

El programa, organizado por el ayuntamiento, incluye propuestas de cine, música, teatro y danza dirigidas a todos los públicos. "Todas las actividades serán de acceso libre hasta completar el aforo", afirma el consistorio.

Cine para todos los públicos

El cine volverá a tener un peso destacado durante el mes de julio. Tras la proyección de "Regreso al futuro", la programación continuará con clásicos como "Plácido, de Luis García Berlanga, y Con la muerte en los talones", de Alfred Hitchcock.

Los más pequeños también tendrán su espacio con las películas: "Cómo entrenar a tu dragón y Bambi". "Una vida en el bosque", además de las representaciones teatrales "Jack y las judías mágicas" y "Romeo y Julieta", previstas para los domingos 18 y 26 a las 20:30 horas en la plaza de los pescadores.

El ayuntamiento asegura: "una de las propuestas más importantes llegará el 19 de julio con la proyección "de 1963": "El cine de Sol," una película amateur rodada por el canetero Canet Vicente Ibáñez e interpretada por habitantes del municipio. Según destaca el Ayuntamiento, "se trata de una obra rodada en 2012 que apenas ha tenido difusión y que ni siquiera figura en el archivo de la Filmoteca Nacional."

Regreso al futuro. / Ayuntamiento de Canet

A ello se sumará el tradicional ciclo de cine en la playa, que ofrecerá sesiones todos los martes de julio frente a la posta con títulos como Mufasa, el rey león, Moon. Mi amigo panda, Jurassic World. El renacer y El casoplón.

Música y baile

La programación musical comenzará el viernes 3 de julio con el espectáculo Ací estic, jo soc aquella, un homenaje a la escritora María Beneyto protagonizado por la cantautora Eva Gómez junto a la multiinstrumentista Laura Miñarro. Durante el mes también actuarán el coro Almudafer, el grupo de versiones Upper Class, la Societat Musical Canet d'en Berenguer y el grupo de danza El Repom.

Como principal novedad, este verano se celebrará el I Festival de Rondallas de Canet, que reunirá durante dos fines de semana consecutivos a la Rondalla La Senyera, la Rondalla Sant Pere de Canet, La Cuarentayuna y la rondalla y coro de la ONCE. Además, todos los domingos de julio el dúo Musical Paradise ofrecerá actuaciones al aire libre para acompañar las tradicionales cenas de sobaquillo.

El alcalde de Canet d'en Berenguer, Pere Antoni, ha señalado que la Concejalía de Cultura ha preparado "una oferta muy completa para todos los públicos" y ha destacado la apuesta del municipio por la cultura de "kilómetro cero", con la participación de artistas locales para dar visibilidad al talento del municipio.